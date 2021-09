Das Leviathan-Frontispiz – Ein bildwissenschaftlicher Beitrag zur staatstheoretischen Kontroverse

In ihrem wissenschaftlichen Fachbuch „Das Leviathan-Frontispiz“ begibt sich die Autorin Saskia Mestern auf die Spuren von Thomas Hobbes und verbindet gekonnt Politikwissenschaft und Kunstgeschichte.

Bei dem sogenannten Leviathan-Frontispiz handelt es sich um eine Visualisierung von Hobbes Staatstheorie, die aus dem Jahr 1651 stammt. Das Bild besteht vordergründig aus einer Gestalt, die wiederum aus zahlreichen Menschen zusammengesetzt ist und die zentralen Aussagen von Hobbes Theorie wiedergeben soll. Insbesondere durch das Schwert und den Bischofsstab wurde die Gestalt, die über ein friedliches Land zu wachen scheint, zu einer Ikone politischer Symbolik.

In ihrem neuen Buch untersucht die Autorin, ob diese Darstellung einen bildwissenschaftlichen Beitrag zu theoretischen Forschungskontroversen leisten kann. Hierfür analysiert sie die Bildelemente und den Text detailliert und bringt neue und überraschende Zusammenhänge ans Licht. Auf diese Weise treten humanistische Grundzüge eines Denkers zutage, der heute gemeinhin als Urvater autoritärer Staatswesen gilt.

Die Autorin Saskia Mestern wurde in Mexiko geboren und lebt heute in Hamburg. Bereits in ihrem Studium setzte sie sich immer wieder mit dem Verhältnis von Kunst und Politik auseinander.

