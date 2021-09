Das Mädchen ist die Droge – Wie aus scheinbar unbedeutenden Situationen Lebensfreude wird

Mit ihrem neuen Werk „Das Mädchen ist eine Droge“ unternimmt die Autorin Angelina Sdunek den Versuch, der derzeitigen Gesellschaft die Liebe der vielen Menschen vor Augen zu führen.

Merle steckt tief in einer Krise, so dass es ihr jeden Tag aufs Neue schwer fällt, aus dem Bett zu steigen. Doch mit Hilfe einer Therapie gelingt es der jungen Frau schließlich, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Raum und Zeit zu gewinnen. Sie akzeptiert, dass sie vollkommen ist, so wie sie ist.

Mit ihrem neuen Buch hat die Autorin eine herzergreifende Lebensgeschichte geschrieben, die sich aus für die meisten Menschen kleinen und unbedeutenden Situationen zusammensetzt. Dabei ruft sie ihren Leserinnen und Lesern mit zahlreichen Denkanstößen die Bedeutung dessen ins Bewusstsein, so dass sich die alltäglichen Situationen als unglaubliche Momentaufnahmen entlarven.

Die junge Autorin Angelina Sdunek wurde 2002 im Ruhrgebiet geboren. Aktuell besucht sie das Gymnasium und bereitet sich auf das Abitur vor. Durch ihre Texte möchte sie die Leidenschaft und Hingabe für verschiedenste „Dinge“ ausdrücken und dabei die diversen Perspektiven und Ansichten der Gesellschaft hervorheben. Der Inhalt ihres aktuellen Romans basiert teilweise auf wahren Erlebnissen.

„Das Mädchen ist die Droge" von Angelina Sdunek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38488-0 zu bestellen.

