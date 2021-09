Unheiliges Leben – Zweiter Band der spannenden postapokalyptischen Romanreihe

Udo Meeßen setzt in „Unheiliges Leben“ die Geschichte von nie alternden Wesenheiten, die von der Menschheit gefürchtet, gehasst und gejagt werden, fort.

Im ersten Band dieser Reihe lernten die Leser Protagonisten, die nicht altern, ewig jung sind und seit Urzeiten von den Menschen gefürchtet, gehasst und gejagt werden, kennen. Die Geschichte beginnt im späten 20. und setzt sich bis in das 30. Jahrhundert fort. Im Fokus steht dabei insbesondere die Zeit, nachdem der Mensch im 22. Jahrhundert die Erde unbewohnbar macht und der große Exodus der Menschheit beginnt. Der zweite Band der Reihe Unheiliges Leben erzählt von weiteren unsterblichen Kreaturen in Menschengestalt, welche schon seit Urzeiten unter den Menschen lebten und litten. Ihre Schicksale sind auf seltsame Weise miteinander Verbunden und nur indem sie zusammen stehen, können sie in der Zeit des großen Exodus von der Erde als Individuen überstehen. Sie litten und leiden unter dem Wirken der Menschen, tragen der uralten Hass und den Hunger nach Blut in sich und doch wollen sie nur eines: Frieden.

Aber kann es in „Unheiliges Leben“ von Udo Meeßen Frieden mit den Menschen, welche Wesenheiten ihrer Art dämonisierten, jagten und auf Scheiterhaufen verbrannten, wirklich geben? Wer den ersten Band der Reihe liebte, der wird auch von der Fortsetzung nicht enttäuscht. Ein dritter Band ist auch bereits erschienen. Die Reihe richtet sich an eine reifere Leserschaft und ist nichts für Leser mit schwachen Nerven. Die Werke des Autors befassen sich mit den tiefsten Abgründen des menschlichen Daseins, deswegen werden Sinnlichkeit, Gewalt und Horror darin oftmals explizit und schonungslos dargestellt, um so tief wie möglich in die Abgründe eintauchen zu können.

„Unheiliges Leben“ von Udo Meeßen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37044-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

