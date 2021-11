Das Märchen-Wunderland hat seine Pforten wieder geöffnet

Band 3 der Reihe nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine zauberhafte Reise rund ums Jahr

Verlegerin, Journalistin und Autorin Martina Meier veröffentlicht als Herausgeberin mit dem dritten Band der Reihe „Wünsch dich ins Märchen-Wunderland“ wieder wunderschöne und fantasievolle Geschichten für alle, die sich in die Welt der Wunder entführen lassen wollen. Märchen versetzen jeden Leser ins Land der Fantasie – egal ob groß oder klein.

Der Untertitel „Märchen für Herz und Seele im Jahresreigen“ zeigt es an: Die Geschichten nehmen mit auf eine Reise rund ums Jahr, denn sie sind den zwölf Monaten des Jahres thematisch zugeordnet. Auf 354 Seiten warten insgesamt rund einhundert Märchen darauf, ihre tiefgründigen Wahrheiten zu vermitteln. Die Illustrationen zum Buch greifen mit ihren mit wunderschönen Farben und viel Wärme Themen aus den Geschichten aufgreift.

Märchen transportieren wichtige Inhalte, die nicht nur die Fantasie anregen, sondern auch die Empathiefähigkeit fördern. So wird etwa im Märchen „Samuel und Caspar“ in unauffälliger Weise das Problem der Chancengleichheit und des Vorurteils aufgegriffen. In „Die drei Königsbrüder“ wird klar, dass Reichtum nicht glücklich macht. Die Helden der Geschichten erhalten Aufgaben, deren Lösung am Ende stets gelingt. Das Gute siegt immer über das Böse. Das macht nicht nur den kleinen Lesern Mut und ermuntert zu Unerschrockenheit im Leben. Auch erwachsene Märchenfans lassen sich gerne in den Bann der Fabelwesen und der Zauberei mitnehmen.

Das Märchenbuch „Wünsch dich ins Märchen-Wunderland“ steht unter dem Motto „Bücher für kleine Helden und Heldinnen“. Alle gemeinsam können sich an diesem bunten Jahresreigen erfreuen, beim Selberlesen und noch besser – beim Vorlesen. Die gelungene Zusammenstellung der Märchen durch die Herausgeberin Martina Meier lässt zu jeder Jahreszeit Raum für eigene Fantasie, gibt aber auch immer den Anreiz zu Gesprächen und Erklärungen. Die Autor*Innen der Märchen werden am Ende jeder Geschichte kurz und knapp vorgestellt.

Bibliografische Angaben:

Martina Meier (Hrsg.): Wünsch Dich ins Märchen-Wunderland Bd. 3

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR + CAT creativ 2021

ISBN: 978-3-99051-044-5, Taschenbuch, 354 Seiten, 19,60 Euro farbig illustriert

ISBN: 978-3-99051-057-5, Taschenbuch, 354 Seiten, 15,60 Euro schwarz-weiß illustriert

Das Buch ist auch als E-Book erhältlich.

Die Bücher können über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und natürlich über Amazon bestellt werden. Bei Amazon ist das Buch auch exklusiv als Hardcover erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lesen Sie auf Wo Was auch:

Märchen im Jahresreigen

Schreiben Sie als Autorin oder Autor mit an diesem besonderen Buchprojekt!...



Illustriertes Märchen um einen verzauberten Luftballon

Zu gerne würde Florentine die Märchen aus dem Buch, das die Großmutter ihr zum Geburtstag schenkte, lesen....



Märchen zum Sehnsuchtsthema Glück

Die Autorin Rita Schmitz hat sich der Suche nach dem Glück verschrieben - und das heißt nichts anderes, als der Suche nach der Liebe....



Wander-Wunderland

Die schönsten Trekking-Ecken in Slowenien...



Wegen Sommerschule geöffnet

Schwetzingen, 25.06.19. Ferien und Freizeit gehören zusammen. Schüler sollen sich vom Schulstress erholen. Der Bundesverband Nachhilfe- u. Nachmittagsschulen (VNN) rät, diese Zeit effektiv zu nutzen....



Wieder geöffnet: Interaktive Ausstellung bei Kachelöfen Breuer

Kachelöfen Breuer aus Viersen hat vergangenes Jahr einen Show Room eröffnet. Seit dem Ende der Corona-Beschränkungen zeigt das Unternehmen wieder zahlreiche Lösungen rund um Kamine und Kachelöfen....





Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderneyer Mörderjagd“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag