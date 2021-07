Das matcht perfekt: Holz Greiter kombiniert Dekore von Boden, Türen und Arbeitsplatte live in der Ausstellung

In der Holz Greiter Ausstellung werden Dekore für Boden, Türe und Küchenarbeitsplatte optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Verschiedene Materialien und Anwendungen wirken wie aus einem Guss.

Willkommen auf der Spielwiese: Die Optik der Küchenarbeitsplatte soll zum Holzboden oder der Wandverkleidung passen? Die Schiebetüre soll dasselbe Dekor haben wie der Fußboden? Für die Fachberater von Holz Greiter ist das nichts Außergewöhnliches. „In unserer Ausstellung entdecken unsere Kunden, welche Kombinationen möglich sind und können sich direkt vor Ort davon überzeugen, ob und wie sehr die Dekore harmonieren“, erklärt Sylvester Greiter den Trend in der Inneneinrichtung. Der Mix aus farbgleichen oder -ähnlichen Dekoren steht auch bei Innenarchitekten und Raumausstattern hoch im Kurs. Was bei Hotelzimmereinrichtungen oder in der Gastronomie schon gang und gäbe ist, hält nun auch im privaten Wohnhausbau Einzug.

Holz Greiter arbeitet als erfahrener Holzfachhändler ausschließlich mit Qualitätsherstellern zusammen. In Bezug auf die perfekte Dekorharmonie beispielsweise mit dem Unternehmen Egger, Spezialist für dekorativ beschichtete Platten. Egger bietet in seiner Linie „Interior Match“ rund 30 verschiedene Materialpaare, größtenteils 100 Prozent dekorgleich. Teilweise ist es eher ein farbharmonisches „Colour Match“ – wie es der Hersteller treffend nennt – zwischen dem Laminat- oder Designboden und dem Möbeldekor.

„Platte ist eben nicht gleich Platte, mal ist sie Frontverkleidung, mal stylische Arbeitsfläche“, sagt Sylvester Greiter, der von der Vielfalt der kombinierbaren Einsatzmöglichkeiten begeistert ist und deshalb viele in seiner Ausstellung präsentiert. „Es ist einfach so wichtig, die Materialien mit eigenen Augen zu sehen und sie anfassen zu können. Nur so kann man sich doch vorstellen, wie es später im eigenen Zuhause wirkt – das geht im Katalog oder am Bildschirm einfach nicht.“

Deshalb laufen die Holz Greiter Fachberater in der Ausstellung für ihre Kunden kreuz und quer und holen Türdekore aus der einen und Boden- und beispielsweise Arbeitsplattenmuster aus der anderen Ecke zur Live-Präsentation. Kunden können sich hier selbst von der Gleichheit oder Ähnlichkeit der Dekorauswahl überzeugen. Hersteller wie beispielsweise Grauthoff und Egger erreichen bei einigen Produkten ein 100-prozentiges Match, das heißt das Dekor der Tür (speziell die „Astra“ Türenkollektion von Grauthoff) und des Bodens (speziell Reihe „Greentec“ von Egger) harmonieren perfekt. „Das wäre für Kunden, Schreiner und Inneneinrichter ein riesiger Aufwand, alles passend zu machen. Das erleichtern wir hier vor Ort mit unseren Mustern erheblich“, erklärt Sylvester Greiter die Vorzüge der Ausstellung. Die 800 Quadratmeter große Holz Greiter Ausstellung in Kempten (Allgäu) lädt zum Ausprobieren ein.

