Das Metaverse erleben heisst das Metaverse verstehen

Dominik Griese und Tom Inden-Lohmar haben ihr Unternehmen „Strange New Worlds“ gegründet. Die „Freaks & Experts in Metaverse“ bieten Konzepte, Content und Erlebnisse rund um die Zukunft des Internets.

Das Metaverse, unendliche Weiten. Was klingt wie das Intro einer legendären Weltraum-Serie, ist gleichzeitig die kürzest mögliche Beschreibung eines der Trends der digitalen Entwicklung. Der Hype, den Krypto- und NFT-Fans darum entfacht haben, ist glücklicherweise vorbei. Zeit also, sich unaufgeregt und sachlich mit dem Web3 und seinen Metaversen zu beschäftigen.

Tom Inden-Lohmar ist seit den frühen 90ern einer der Experten für Eventmarketing und Live Communication. Sein Partner Dominik Griese ist bekennender Tekk-Nerd, Gamer und Metaverse-Enthusiast. Neben ihrem gemeinsamen Unternehmen hosten sie wöchentlich den Metaverse-Podcast „Pracht & Elend“ und mit „The Metaspace“ den reichweitenstärksten, deutschsprachigen Blog zum Thema. Ende April erscheint ihr Essential „Marken im Metaverse“.

Mit Strange New Worlds machen sie jetzt das Metaverse erleb- und vor allen Dingen verstehbar. Unterhaltsame Key Note Speeches und spannende Workshops gehören genauso zum Portfolio wie kreative Konzepte für Corporate Metaverse Experiences. Für Events und Veranstaltungen liefern die beiden multi-sensitiven Content. „Wir verstehen uns nicht als Agentur, wir sind Spezialisten, Partner und Zulieferer für die Marketing- oder Event-Verantwortlichen“, so Inden-Lohmar.

So konzipierte und supportete Strange New Worlds den „Innovation Day“ für das Düsseldorfer Immobilien-Unternehmen URW (Unibail-Rodamco-Westfield). 100 Mitarbeiter:innen des Unternehmens erlebten einen Tag lang das Metaverse und entwickelten selber Ideen für die eigene Metaverse Experience. Griese und Inden-Lohmar moderierten das Event, lieferten das Konzept und den gesamten Content. Vom eigens für das Event produzierten Podcast über Videos und Live-Demos bis hin zum exklusiv konzipierten Metaverse-Game. Denn wer das Metaverse erlebt, versteht das Metaverse. IWeitere Infos unter www.strange-new-worlds.com

