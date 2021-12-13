Das Militärmetall Antimon im Blick

Ob Seltene Erden, kritische Rohstoffe oder Edelmetalle, die Welt der Investitionsmöglichkeiten bei den Rohstoffen ist groß.

Antimon gerät zusehends in den Fokus von Anlegern. Es ist ein kritischer Bestandteil für das Militärwesen. Ob Infrarotsensoren, Munition, Batterien, Halbleiter oder Legierungen, Antimon hat große Bedeutung für die nationale Sicherheit erlangt. Auch in Flammschutzmitteln oder im Solarglas ist es verbaut. In 2024 hat Peking Exportbeschränkungen verhängt und China kontrolliert gut 60 Prozent der globalen Produktion aus den Minen und es hat knapp 90 Prozent der Weiterverarbeitung unter seiner Kontrolle.

Zwar wurde der Exportstopp nun ausgesetzt, jedoch ist das Interesse Europas und der USA weiterhin darauf gerichtet, eine möglichst sichere Versorgung mit Antimon zu haben. Eigene Kapazitäten wären da natürlich am besten für westliche Regierungen. Denn ob der Deal zwischen Peking und den USA von Dauer ist, ist ungewiss. Ab dem 28.11.2026 könnte also die Uhr wieder ticken. Die weltweiten Verteidigungsausgaben erreichten 2024 mit 2,7 Billionen US-Dollar Rekordhöhe. Und die Ausgaben für das Militär steigen praktisch weltweit an.

Investitionen in Antimon besitzen auf jeden Fall ein spannendes Potenzial. Neben den steigenden Verteidigungsausgaben steigen auch die Unsicherheiten bezüglich geopolitischer Entwicklungen. Und hier kommt Gold ins Spiel, das von Krisen profitiert. Im Dezember wird eine erneute Zinssenkung durch die Fed erwartet, ebenso in 2026 – eine Politik, die dem Goldpreis guttut. Diversifizierung ist ein Schlüsselwort für Anleger und da könnte es sich anbieten ein Auge auf Unternehmen zu werfen, die sowohl Gold als auch Antimon im Boden besitzen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

