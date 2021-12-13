  • Das Militärmetall Antimon im Blick

    Ob Seltene Erden, kritische Rohstoffe oder Edelmetalle, die Welt der Investitionsmöglichkeiten bei den Rohstoffen ist groß.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.11.2025, 16:40 Uhr Zürich/Berlin

    Antimon gerät zusehends in den Fokus von Anlegern. Es ist ein kritischer Bestandteil für das Militärwesen. Ob Infrarotsensoren, Munition, Batterien, Halbleiter oder Legierungen, Antimon hat große Bedeutung für die nationale Sicherheit erlangt. Auch in Flammschutzmitteln oder im Solarglas ist es verbaut. In 2024 hat Peking Exportbeschränkungen verhängt und China kontrolliert gut 60 Prozent der globalen Produktion aus den Minen und es hat knapp 90 Prozent der Weiterverarbeitung unter seiner Kontrolle.

    Zwar wurde der Exportstopp nun ausgesetzt, jedoch ist das Interesse Europas und der USA weiterhin darauf gerichtet, eine möglichst sichere Versorgung mit Antimon zu haben. Eigene Kapazitäten wären da natürlich am besten für westliche Regierungen. Denn ob der Deal zwischen Peking und den USA von Dauer ist, ist ungewiss. Ab dem 28.11.2026 könnte also die Uhr wieder ticken. Die weltweiten Verteidigungsausgaben erreichten 2024 mit 2,7 Billionen US-Dollar Rekordhöhe. Und die Ausgaben für das Militär steigen praktisch weltweit an.

    Investitionen in Antimon besitzen auf jeden Fall ein spannendes Potenzial. Neben den steigenden Verteidigungsausgaben steigen auch die Unsicherheiten bezüglich geopolitischer Entwicklungen. Und hier kommt Gold ins Spiel, das von Krisen profitiert. Im Dezember wird eine erneute Zinssenkung durch die Fed erwartet, ebenso in 2026 – eine Politik, die dem Goldpreis guttut. Diversifizierung ist ein Schlüsselwort für Anleger und da könnte es sich anbieten ein Auge auf Unternehmen zu werfen, die sowohl Gold als auch Antimon im Boden besitzen.

    Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

    GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

    Quellen:

    https://goldinvest.de/nur-taktische-deeskalation-china-lockert-jetzt-auch-exportstopp-fuer-gallium-germanium-antimon/

    Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

    Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JS Research
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg
    Deutschland

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de

    Pressekontakt:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Tolle Kombination: Gold und Antimon
      Bergbaugesellschaften, die Gold in ihren Projekten besitzen, zudem das wertvolle Antimon, freuen sich....

    2. Great Atlantic entdeckt neuen Antimon-Erzgang; erste 4 Pfund schwere Probe unweit des Projekts Clarence Stream enthielt 23,4 % Antimon, Vanadium-Gold-Antimon-Konzessionsgebiet Glenelg in New Brunswick
      VANCOUVER, British Columbia – 16. August 2022 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Vanadium-Gold-Antimon-Konzessionsgebiet Glenelg...

    3. Gold und Antimon – steigende Preise
      Die alten Ägypter verwendeten Gold als Schmuck. Bei weiten nicht so alt ist die Verwendung von Antimon, dennoch kommt beides teils zusammen vor....

    4. Großes Potenzial bei Gold, Kupfer und Antimon
      Auf längere Sicht sollten sich diese Rohstoffe sehr gut schlagen, auch wenn es beim Kupfer kurzfristig Risiken geben kann....

    5. Stärkste Preisrallye aller Zeiten beim Rüstungsmetall Antimon Erstklassige. Erstklassige 10,4% Antimon – Diese Antimon-Aktie jetzt kaufen
      Stärkste Preisrallye aller Zeiten beim Rüstungsmetall Antimon. Erstklassige 10,4% Antimon – Diese Antimon-Aktie kaufen 23.09.24 08:02 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de , Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Staerkste_Preisrallye_aller_Zeiten_beim_Ruestungsmetall_Antimon_Erstklassige_10_4_Antimon_Diese_Antimon_Aktie_kaufen-17561312 Executive Summary-23.09.2024 Stärkste...

    6. Mawson bohrt 3,0 m mit 41,4 g/t Gold und 12,0 % Antimon innerhalb von 11,7 m mit 12,4 g/t Gold und 3,6 % Antimon in tiefster Bohrung auf Sunday Creek, Viktoria (Australien)
      13. Dezember 2021. Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (Mawson oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt die Analyseergebnisse aus drei Kernbohrungen (MDDSC023-25) bekannt, die auf dem...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.