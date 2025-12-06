Platin und/oder Gold als Investment

Sie gelten als sichere Anlageformen, werden in der Industrie und in der Schmuckindustrie verwendet.

Erstveröffentlichung: 13.11.2025, 11:15 Uhr Zürich/Berlin

Platin hat sich preislich hervorragend entwickelt in 2025, im ersten Halbjahr sogar besser als Gold und Silber. Das für 2025 prognostizierte Gesamtangebot an Platin ist das niedrigste seit fünf Jahren. Gerechnet wird zwar mit einem leichten Rückgang der Nachfrage für dieses Jahr um vier Prozent, Stichwort Autoindustrie, aber das Angebot wird dennoch um 850.000 Unzen hinter dem Bedarf zurückbleiben. Eine zusätzliche Nachfrage kommt nun aufgrund des hohen Goldpreises aus dem Schmucksektor, auch die Investitionsnachfrage wächst. Ursächlich dafür ist vor allem China.

Platin ist ein Industriemetall, dient aber auch zu rund 28 Prozent als Material für den Schmuckmarkt. Bei Gold gelangen nur etwa zehn Prozent in die Industrie. 90 Prozent saugen Investments und der Schmuckbereich auf. Silber wird zu fast 60 Prozent von der Industrie benötigt. Platin befindet sich zwischen zwei Welten. Die Preisrallye beim Platin gründete sich besonders auf die Zölle-Unsicherheiten des US-Präsidenten. Auch sinkt in Südafrika, dem wichtigsten Platin-Produzenten, die Produktionsmenge, während gleichzeitig auch die Investitionen in physisches Platin und Platin-ETFs steigen.

Gold wird wohl immer das am meisten geschätzte Wertspeicher-Edelmetall bleiben. Denn es hat sich über Jahrtausende bewährt, besonders in unsicheren Zeiten, die man schon fast als andauernde Realität bezeichnen muss. Sicherheitsbewusste Anleger werden vermutlich eher zu Gold greifen. Jedoch sollte Platin im Blickpunkt bleiben. Dies gilt natürlich auch für die Unternehmen, die diese Edelmetalle besitzen.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle und Recycling gehören zum Geschäft.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das dritte Quartal 2025 war bezüglich der Einnahmen ein Rekordquartal.

