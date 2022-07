Das P-Konto – eine Hilfe in sehr angespannter, finanzieller Situation

Immer mehr Menschen geraten in finanzielle Not. Kein Wunder bei der anhaltenden Rekord Inflation. Wer finanziell handlungsfähig bleiben möchte, sollte sich rechtzeitig über ein P-Konto informieren.

Asperg, 12.07.2022 – Hilfe durch Informationsvorsprung – Konto-Kredit-Vergleich

Das Online-Portal konto-kredit-vergleich.de informiert zuverlässig und fundiert über eine Reihe verschiedener und wichtiger Finanzthemen, auch über das Konto mit Pfändungsschutz und stellt die einzelnen P-Konten der Banken ganz gezielt vor, incl. wichtiger und nützlicher Informationen zur aktuellen Gesetzeslage.

P-Konto – schon mal gehört?

Praktisch jeder weiß hierzulande, was ein Girokonto ist. Anders sieht es hingegen aus, wenn es um die Frage geht „Was ist eigentlich ein P-Konto?“ Die Online-Seite Konto Vergleich schafft in diesem Fall Abhilfe und liefert ihren Leserinnen und Lesern wichtige Informationen zu diesem Konto mit Pfändungsschutz. Für so manchen Zeitgenossen handelt es sich dabei um einen echten Rettungsanker, der einen vor noch größeren Schwierigkeiten bewahren kann.

Bei einem P-Konto handelt es sich nämlich um ein Girokonto, bei dem bei einer vorliegenden Kontopfändung nur ein bestimmter Maximalbetrag gepfändet werden kann. Für viele Menschen ist ein Konto mit Pfändungsschutz deshalb auch eine wichtige, vom Gesetzgeber garantierte Hilfe in einer sehr angespannten finanziellen Situation.

Ein P-Konto schützt denjenigen Teil des Einkommens, den man zum Leben benötigt

Ein Konto mit Pfändungsschutz soll nach dem Willen des Gesetzgebers verhindern, dass ein Gläubiger einem Schuldner das gesamte Einkommen auf dem Girokonto einfach wegpfänden kann. Es garantiert vielmehr, dass ein bestimmter monatlicher Betrag nicht gepfändet werden kann. Derzeit beträgt die Höhe dieses Betrags 1 340 Euro im Kalendermonat. Damit soll garantiert sein, dass einem Schuldner wenigstens das Existenzminimum im Monat bleibt und er seinen Lebensunterhalt bezahlen kann.

Der Betrag orientiert sich an einem Schuldner ohne Kinder. Sind Kinder vorhanden, erhöht sich der Freibetrag entsprechend der Anzahl der Kinder. Das Konto mit Pfändungsschutz ist somit ein sehr wichtiger Beitrag, dass man als Schuldner nicht ins Uferlose fallen kann. Es befreit einen nicht von der Pflicht, seine Schulden zu bezahlen, jedoch sorgt es zuverlässig dafür, dass man dennoch finanziell in einem bestimmten Rahmen handlungsfähig bleibt.

Ein detaillierter Konto Vergleich ist auch bei einem P-Konto wichtig

Jede Bank in Deutschland ist dazu verpflichtet, auf Antrag ein bestehendes Girokonto in ein P-Konto umzuwandeln. Die umgewandelten Konten unterscheiden sich im Normalfall auch nicht großartig voneinander. Dennoch gibt es von Bank zu Bank gewisse Unterschiede. Genau darüber informiert das Online-Portal konto-kredit-vergleich.de.

Besonders bei solch sensiblen Themen sind aktuelle Informationen wichtig, wie beispielsweise die erst kürzlich erfolgte Erhöhung des Freibetrages. Genau diese Informationen bietet das Portal und ist damit für viele Menschen, die sich in der aktuellen Situation auf dem Laufenden halten wollen, eine wertvolle Informationsquelle. Zudem ermöglicht es seinen Leser*innen auch durch einen einfachen Klick auf einen der Button „P-Konto eröffnen“ die direkte Eröffnung eines derartigen Kontos.

Wer sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder muss, tut gut daran, die Seite direkt aufzurufen: Pfändungsschutz-Konto. Ein Grund dafür: Der Konto Vergleich gibt einem Menschen auch in einer sehr schwierigen Situation wieder mehr Hoffnung. Alle Informationen und Serviceangebote, die von der Seite vermittelt werden, sind geprüft und absolut seriös. Man kann sich also zu hundert Prozent darauf verlassen. Warum also nicht gleich die Seite aufrufen und sich umsehen?

