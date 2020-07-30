  • Das Spätjahr ist die beste Tagungszeit. Modernes Tagungszentrum in bester Lage im Dreiländereck

    Perfekte Rahmenbedingungen für maximalen Erfolg Ihre Seminare und Tagungen – modernes Tagungszentrum im Herzen des Dreiländerecks. Ruhe und Fokus zum Arbeiten am Tag – Entspannung am Abend.

    BildUmkirch, 18.12.2025 – Modernes Seminar- und Tagungszentrum in inspirierender Umgebung

    Das Spätjahr ist mit seiner klaren Luft und den moderaten Temperaturen für Tagungen ideal. Viele Unternehmen sind jetzt auf der Suche nach einem Tagungshotel, welches einerseits den Dialog, die Konzentration und die Kreativität fördert, andererseits aber auch in der Freizeit zum Entschleunigen und Ausspannen einlädt. Das Tagungszentrum Heuboden in Umkirch bei Freiburg im malerischen Dreiländereck zwischen Kaiserstuhl, Schwarzwald und Rhein ist solch eine Location.

    Das Heuboden Tagungshotel erfüllt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung

    Was macht ein gutes Seminarhotel eigentlich aus? Zum einen natürlich der richtige Raum. Er sollte eine maßgeschneiderte und bedarfsorientierte Bestuhlung erlauben, ausreichend Tageslicht bieten und über modernste Techniken und Hilfsmittel verfügen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer nicht abgelenkt werden und sich wohlfühlen, und zwar sowohl im Tagungsraum selbst als auch außerhalb. Das heißt, in der Freizeit und am Abend sollten ausreichend Entspannungsmöglichkeiten vorhanden sein. Dies schließt wiederum behagliche und komfortable Zimmer zum Übernachten mit einer ruhigen Atmosphäre ein.

    Tagungsplaner können entspannen – diese Location bietet alles was zum Erfolg nötig ist

    Befindet sich das Tagungshotel dann noch in einer landschaftlich reizvollen Lage, welche die Regeneration, den Austausch oder das gesellige Miteinander optimiert, haben Tagungs-Planer die perfekte Location gefunden. Das Tagungszentrum Heuboden bei Freiburg erfüllt alle genannten Voraussetzungen und hat sich als Seminarhotel fest etabliert. Es schafft optimale Bedingungen zum Lernen, für Interaktionen oder für Weiterbildungen und zeichnet sich durch ein inspirierendes Ambiente aus, in dem die Gedanken ungehindert fließen können. Tagungsplaner müssen sich somit einer Herausforderung weniger stellen und können sich stattdessen in erster Linie auf die Inhalte und das Rahmenprogramm der Veranstaltung fokussieren.

    Mehr als nur ein Seminarhotel

    Üblicherweise verbringen die Teilnehmer einer Tagung auch nach dem täglichen „Pflichtprogramm“ viel Zeit zusammen, denn dadurch werden Austausch und Teambildung verbessert. Das kann aber nur funktionieren, wenn das Umfeld stimmt. Die idyllische Umgebung rund um Umkirch bei Freiburg, die von sanften Weinbergen, bewaldeten Hängen und dem milden Klima der oberrheinischen Tiefebene geprägt ist, lädt zu den vielfältigsten Aktivitäten ein und leistet somit einen nachhaltigen und wertvollen Beitrag zur Motivation und zur Effizienz der Tagung.

    Und während in den unterschiedlich großen Tagungsräumen Aspekte wie Barrierefreiheit, Hightech-Geräte sowie WLAN im Vordergrund stehen und attraktive Arrangements mit Getränken und Speisen zum Wohlergehen der Teilnehmer beitragen, lässt das Restaurant Landhaus Blum mit seinen badischen und saisonalen Gerichten sowie den exzellenten Weinen nach vollendetem Tageswerk keine Wünsche offen. Was die Unterkünfte betrifft, haben Planer die Wahl zwischen geschmackvollen Zimmern im Landhausstil und exklusiven Suiten zum Teil mit Sauna. Alle Übernachtungsmöglichkeiten werden selbst höheren Ansprüchen voll und ganz gerecht. Interessierte Verantwortliche können sich vom Tagungszentrum Heuboden jederzeit ein individuelles Angebot erstellen lassen. https://www.heuboden.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heuboden GmbH
    Herr Gerd Blum
    Am Gansacker 3-6
    79224 Umkirch
    Deutschland

    fon ..: 0049-7665-9343990
    web ..: http://www.heuboden.de
    email : info@heuboden.de

    Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

    Pressekontakt:

    Heuboden GmbH
    Herr Gerd Blum
    Am Gansacker 3-6
    79224 Umkirch

    fon ..: 0049-7665-9343990
    web ..: http://www.heuboden.de
    email : info@heuboden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ausgesuchte Hotels im Schwarzwald in bester Lage mit exklusiver Ausstattung
      Eines der beliebtesten Urlaubsziele ist der Schwarzwald sowie das Breisgau - beides im Süden Deutschlands. Mit diesen gemütlichen Hotels im Breisgau steht einem erholsamen Urlaub nichts im Wege....

    2. Endlich wieder Tagungen mit „echten“ Teilnehmern im Tagungszentrum Freiburg.
      Videokonferenzen sind eine feine Sache, doch je länger Corona dauert, desto mehr wird einem bewusst, dass es "echte" Tagungen nicht ersetzen kann. Das Tagungszentrum Heuboden stellt sich vor....

    3. Rockstone Research: Lage, Lage, Lage: Ximen Mining hat den Schlüssel zum Erfolg
      Lage, Lage, Lage: Ximen Mining hat den Schlüssel zum Erfolg www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45780/IRW6.001.jpeg Seit Beginn der Berichterstattung zu Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; Frankfurt: 1XMA / WKN: A2JBKL) letzten Dezember stieg der...

    4. Bester German Tech Hot Stock besser als Big Pharma mit KI – Massives Kaufsignal. Neuer 216% Artificial Intelligence (AI) Aktientip verlängert das Leben mit Künstlicher Intelligenz. Beste Deutsche Tech-Aktie Aladdin Healthcare Technologies SE – AC-Research
      30.07.20 10:38 AC Research Berlin (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52838/AC_Aladdin.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bester_German_Tech_Hot_Stock_besser_als_Big_Pharma_KI_Massives_Kaufsignal_Artificial_Intelligence_AI_Aktientip-11657896 Executive Summary 30.07.2020 Bester German Tech Hot Stock besser als Big Pharma mit KI – Massives Kaufsignal Artificial...

    5. Beauty Jungle expandiert weiter und bringt modernes Mädelsflohmarkt-Format nach Freiburg
      Secondhand ist mehr als ein Trend es ist ein Lebensstil.Mit dem Beauty Jungle Mädelsflohmarkt kommt ein modernes Eventformat nach Freiburg.Am 10.Januar 2026 startet es im Bürgerhaus Freiburg-Zähringen...

    6. Neue Maßgeschneiderte Beste Gardinen Shop in Deutschland eröffnet: beste-gardinen.de
      www.beste-gardinen.de hat sich zum Ziel gesetzt, individuelle Wohnträume zu erfüllen und Kunden bei der Auswahl von Gardinen zu unterstützen, die perfekt zu ihren Einrichtungsstilen passen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.