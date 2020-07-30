Das Spätjahr ist die beste Tagungszeit. Modernes Tagungszentrum in bester Lage im Dreiländereck

Perfekte Rahmenbedingungen für maximalen Erfolg Ihre Seminare und Tagungen – modernes Tagungszentrum im Herzen des Dreiländerecks. Ruhe und Fokus zum Arbeiten am Tag – Entspannung am Abend.

Umkirch, 18.12.2025 – Modernes Seminar- und Tagungszentrum in inspirierender Umgebung

Das Spätjahr ist mit seiner klaren Luft und den moderaten Temperaturen für Tagungen ideal. Viele Unternehmen sind jetzt auf der Suche nach einem Tagungshotel, welches einerseits den Dialog, die Konzentration und die Kreativität fördert, andererseits aber auch in der Freizeit zum Entschleunigen und Ausspannen einlädt. Das Tagungszentrum Heuboden in Umkirch bei Freiburg im malerischen Dreiländereck zwischen Kaiserstuhl, Schwarzwald und Rhein ist solch eine Location.

Das Heuboden Tagungshotel erfüllt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung

Was macht ein gutes Seminarhotel eigentlich aus? Zum einen natürlich der richtige Raum. Er sollte eine maßgeschneiderte und bedarfsorientierte Bestuhlung erlauben, ausreichend Tageslicht bieten und über modernste Techniken und Hilfsmittel verfügen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer nicht abgelenkt werden und sich wohlfühlen, und zwar sowohl im Tagungsraum selbst als auch außerhalb. Das heißt, in der Freizeit und am Abend sollten ausreichend Entspannungsmöglichkeiten vorhanden sein. Dies schließt wiederum behagliche und komfortable Zimmer zum Übernachten mit einer ruhigen Atmosphäre ein.

Tagungsplaner können entspannen – diese Location bietet alles was zum Erfolg nötig ist

Befindet sich das Tagungshotel dann noch in einer landschaftlich reizvollen Lage, welche die Regeneration, den Austausch oder das gesellige Miteinander optimiert, haben Tagungs-Planer die perfekte Location gefunden. Das Tagungszentrum Heuboden bei Freiburg erfüllt alle genannten Voraussetzungen und hat sich als Seminarhotel fest etabliert. Es schafft optimale Bedingungen zum Lernen, für Interaktionen oder für Weiterbildungen und zeichnet sich durch ein inspirierendes Ambiente aus, in dem die Gedanken ungehindert fließen können. Tagungsplaner müssen sich somit einer Herausforderung weniger stellen und können sich stattdessen in erster Linie auf die Inhalte und das Rahmenprogramm der Veranstaltung fokussieren.

Mehr als nur ein Seminarhotel

Üblicherweise verbringen die Teilnehmer einer Tagung auch nach dem täglichen „Pflichtprogramm“ viel Zeit zusammen, denn dadurch werden Austausch und Teambildung verbessert. Das kann aber nur funktionieren, wenn das Umfeld stimmt. Die idyllische Umgebung rund um Umkirch bei Freiburg, die von sanften Weinbergen, bewaldeten Hängen und dem milden Klima der oberrheinischen Tiefebene geprägt ist, lädt zu den vielfältigsten Aktivitäten ein und leistet somit einen nachhaltigen und wertvollen Beitrag zur Motivation und zur Effizienz der Tagung.

Und während in den unterschiedlich großen Tagungsräumen Aspekte wie Barrierefreiheit, Hightech-Geräte sowie WLAN im Vordergrund stehen und attraktive Arrangements mit Getränken und Speisen zum Wohlergehen der Teilnehmer beitragen, lässt das Restaurant Landhaus Blum mit seinen badischen und saisonalen Gerichten sowie den exzellenten Weinen nach vollendetem Tageswerk keine Wünsche offen. Was die Unterkünfte betrifft, haben Planer die Wahl zwischen geschmackvollen Zimmern im Landhausstil und exklusiven Suiten zum Teil mit Sauna. Alle Übernachtungsmöglichkeiten werden selbst höheren Ansprüchen voll und ganz gerecht. Interessierte Verantwortliche können sich vom Tagungszentrum Heuboden jederzeit ein individuelles Angebot erstellen lassen. https://www.heuboden.de/

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

