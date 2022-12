Das widerstandsfähigste Metall der Welt – eine Chrom-Kobalt-Nickel-Legierung

In der Raumfahrt oder auch beim Transport von Wasserstoff sind extrem stabile Metallprodukte gefragt.

Forscher in zwei US-Forschungslabors sind auf das widerstandsfähigste Material der Erde gestoßen. Die Legierung aus Chrom, Nickel und Kobalt wird dabei sogar bei ultrastarker Kälte noch rissbeständiger und fester beim Abkühlen, dies auch bei 253 Grad Minus. Bei anderen Metallen dagegen steigt die Brüchigkeit mit zunehmender Kälte. Verantwortlich dafür ist die spezielle Kristallstruktur der Legierung. Dabei sollen die Bindungen zwischen den Atomen Druck möglichst standhalten, was die Chrom- Kobalt-Nickel-Legierung sehr gut kann. Sie bleibt extrem hart und wird nicht spröde. Das sind gute Nachrichten, denn beispielsweise im Weltall liegt die Temperatur bei bis zu 270 Grad Minus, was große Herausforderungen für die Materialien bedeutet. Auch flüssiger Wasserstoff, der im Zuge des Klimawandels an Bedeutung gewinnen wird, muss beim Transportieren stark heruntergekühlt werden.

Nickel und Kobalt sind zwei Rohstoffe, deren Nachfrage weltweit hoch ist, Tendenz steigend, denn sie werden für die Lithium-Ionen-Batterien gebraucht. Nickel kommt oft aus Indonesien, ein wichtiger Lieferant. Die Überschüsse bei Nickel sind gering, seit Beginn des Jahres sind die Lagerbestände um 49 Prozent nach unten gegangen. Auch wenn sich das Angebot aus Indonesien nächstes Jahr ausweiten wird, ist es fraglich, ob das Angebot mit der Nachfrage mithalten kann. Für 2022 wird mit einem um acht Prozent höherem Nickelverbrauch weltweit und für 2023 mit einem um 9,5 Prozent höherem Nickelverbrauch gerechnet.

Nickel und Kobalt besitzt zum Beispiel die Canada Nickel Company – https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-developing-the-fifth-largest-nickel-deposit-in-the-world/ – in Ontario in ihrem Crawford-Projekt.

Kobalt und Gold liegen bei Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mawson-gold-pea-zeigt-wirtschaftliches-gold-cobalt-projekt-in-finnland/ – im Rajapalot-Projekt im Boden. Dieses liegt in Finnland.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

