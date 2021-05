Das Ziel fest vor Augen – Zielvereinbarungen und Führungsgespräche erfolgreich führen

Sie vermissen den persönlichen Einsatz aller Mitarbeiter?

Hier ist die Lösung: Das Webinar „Zielvereinbarungen und Führungsgespräche

erfolgreich führen“

Solms 02. Mai 2021

Psychologe Thomas Eckardt führt Teilnehmer bewusst an die Kunst des guten Dialogs heran und klärt auf, womit sich Verbesserungen in der beruflichen Zusammenarbeit erzielen lassen.

Auf Basis regelmäßiger Führungsgespräche werden Mitarbeiter gefordert, gefördert

und haben die Chance, sich weiterzuentwickeln. In einer Standortbestimmung

während des Webinars bestimmt Diplom-Psychologe Thomas Eckardt das Erfolgsziel und führt

Wege zur konsequenten Leistungsentwicklung auf.

Das wichtigste Führungsinstrument ist das Mitarbeitergespräch.

Auf dieser Prämisse aufbauend, beinhaltet dieses Webinar eine faire

Beurteilungsbasis von Verhalten und Leistung und schafft Perspektiven für die

Zukunft.

Mit Verabredungen und Zielvereinbarungen gelangen Besucher dieses

Webinars in den Genuss strategischer Feedback Tools, die die effiziente

Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten positiv fördert.

Wer regelmäßig und offen mit seinen Teams kommuniziert,

vermittelt Werte – berufliche und soziale. Entsprechend fokussiert gelingt die

gezielte Ansprache und Motivation aller Beteiligten.

Gute Führung nennt der Managementtrainer beim Namen und trennt ganz klar verzichtbare

Oberflächlichkeit von unternehmerischen Erfolgen.

Am 06. Mai 2021 von 10 Uhr bis 11:30 Uhr offeriert dieses 1,5-stündige Webinar einen nahtlosen Einblick in die Kommunikationsstrategie erfolgreicher Unternehmer und zeigt Instrumente

auf, wie Führungskräfte diese praktischen Tipps sofort in den Arbeitsalltag

integrieren können.

Managementtrainer, Thomas Eckardt, bietet umfassende Einblicke in die psychologisch soziale Perspektive von erfolgreichen Führungsgesprächen.

Referent: Diplom-Psychologe Thomas Eckardt

Trainer, Coach und Buchautor

Webinardauer:

10:00 bis 11:30 Uhr

Seminargebühr:

75.- EUR (netto)

Termin:

06.05.2021 Webinar

