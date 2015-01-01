Datenträger shreddern in Braunschweig: ProCoReX sichert sensible Unternehmensdaten effektiv

Sensible Informationen nachhaltig schützen: Jetzt Festplatten und Datenträger sicher shreddern in Braunschweig „mit zertifizierten Prozessen von ProCoReX.

Mit dem Ende der Nutzungsdauer von Computern, Servern und Speichermedien stellt sich regelmäßig die Frage nach der sicheren Vernichtung gespeicherter Daten. ProCoReX bietet Unternehmen in Braunschweig den optimalen Service, um Festplatten shreddern in Braunschweig professionell, effizient und gesetzeskonform durchführen zu lassen.

Bei der Abwicklung steht Transparenz im Zentrum: Alle abzuholenden Datenträger werden in speziell gesicherten Behältern entgegen genommen und ohne Zwischenlagerung direkt zur zertifizierten Zerstörung gebracht. Das Datenträger shreddern in Braunschweig erfolgt nach modernen technischen Standards, die eine vollständige und irreversible Datenbeseitigung gewährleisten.

Ein Service der überzeugt: Nach Abschluss der Vernichtung wird jede Leistung durch ein detailliertes Vernichtungszertifikat nachgewiesen, das auch im Hinblick auf rechtliche Anforderungen wertvolle Sicherheit bietet. Unternehmen, die Festplatten shreddern in Braunschweig lassen, vertrauen der Professionalität von ProCoReX und können sich zugleich auf eine umweltfreundliche Weiterverarbeitung der resultierenden Wertstoffe verlassen.

Individuelle Anfragen – sei es für einmalige oder regelmäßige Entsorgungen – werden schnell und unbürokratisch bearbeitet. Das kompetente Team ermöglicht flexible Terminvergaben und eine nahtlose Integration des Prozesses in den betrieblichen Ablauf. Datenträger shreddern in Braunschweig ist dadurch nicht nur komfortabel, sondern auch rechtlich und ökologisch auf dem neuesten Stand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wohin mit dem Ersparten