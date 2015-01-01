  • Festplattenvernichtung in Dessau: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei der zertifizierten Vernichtung

    ProCoReX Europe GmbH ist Ihr Partner für Festplattenvernichtung in Dessau – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, persönlicher Beratung und maximaler Transparenz im Datensicherungsprozess.

    Im Zeitalter wachsender Datenmengen und strenger Datenschutzgesetze wird die professionelle Festplattenvernichtung in Dessau zum Wettbewerbsfaktor. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen und Organisationen eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Dessau, die nicht nur höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht, sondern auch mit umfassender, individueller Kundenberatung überzeugt.
    Jeder Auftrag beginnt mit einer Bestandsaufnahme und einem passgenauen Beratungsangebot. Von der sicheren Abholung bis zur Protokollierung aller Arbeitsschritte ist die Festplattenvernichtung in Dessau bei ProCoReX ein voll transparenter Prozess. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dessau erfolgt strikt nach DIN 66399 und ist damit für Audit, Revision und DSGVO-Konformität optimal gerüstet.
    Nach dem zertifizierten Vernichtungsprozess stellt ProCoReX ein offizielles Zertifikat aus – der gesamte Ablauf ist revisions-, audit- und kontrollsicher dokumentiert. Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung stehen ebenfalls im Vordergrund: Wertstoffe werden sauber recycelt, Schadstoffe konsequent entfernt.
    Mit persönlicher Beratung, punktgenauer Kommunikation und klaren Verantwortlichkeiten macht ProCoReX Europe GmbH aus der Festplattenvernichtung in Dessau und zertifizierter Datenträgervernichtung einen Vorteil für Unternehmen, die ihre IT-Entsorgung aktiv absichern und auf eine zukunftstaugliche Strategie setzen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-dessau/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

