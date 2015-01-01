Festplatten shreddern in Rostock – So geht Datenschutz heute mit ProCoReX

Wer beim Festplatten und Datenträger shreddern in Rostock auf Nummer sicher gehen will, setzt auf die zertifizierten Prozesse von ProCoReX – effizient, flexibel und nachhaltig.

Mit der wachsenden Bedeutung digitaler Technologien steigt auch das Risiko unerwünschter Datenabflüsse. Gerade beim Austausch oder der Entsorgung von Hardware muss sichergestellt sein, dass keine sensiblen Informationen zurückbleiben. Wer Festplatten shreddern in Rostock möchte, profitiert bei ProCoReX von umfassender Expertise und einem bewährten Sicherheitskonzept.

Jeder Auftrag beginnt bei ProCoReX mit der Beratung: Welche Art von Datenträger soll vernichtet werden, welche gesetzlichen Auflagen sind zu beachten, wie kann der Prozess individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten werden? Nach der klärenden Abstimmung folgt die Abholung aller Altgeräte in verschlossenen Sammelbehältern direkt am Standort der Kunden. Das eigentliche Datenträger shreddern in Rostock erfolgt anschließenden nach zertifizierten Verfahren, die vollständige und unwiderrufliche Zerstörung sicherstellen.

Firmen erhalten nach Abschluss nicht nur ein offizielles Zertifikat, sondern erleben auch einen durchweg transparenten Service, bei dem die Rückverfolgung jedes einzelnen Schritts garantiert ist. Gleichzeitig fließen die zerstörten Rohstoffe kontrolliert in den Recyclingkreislauf zurück, was bedeutet, dass Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil aller Abläufe ist.

Festplatten shreddern in Rostock mit ProCoReX bedeutet, keinerlei Kompromisse bei Diskretion, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit einzugehen. Effiziente Prozesse, schnelle Abwicklung und diskriminierungsfreie Kommunikation machen das Datenträger shreddern in Rostock zum stressfreien Rundum-Service für Unternehmen jeder Größe, die Sicherheit ernst nehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innovatives Kamera Monitor System für Transport- und Logistiksektor