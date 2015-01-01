-
Strategisches Datenträger shreddern in Lübeck: ProCoReX als Partner für kompromisslose Sicherheit
Mit ProCoReX Datenverlust und Datenschutzverletzungen vorbeugen – Festplatten und Datenträger shreddern in Lübeck, individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
In Zeiten digitaler Vernetzung ist es wichtiger denn je, Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Wer sich für Festplatten shreddern in Lübeck entscheidet, findet mit ProCoReX einen Spezialisten, der maßgeschneiderte, zertifizierte Serviceprozesse bietet – und das in allen Unternehmensgrößen und Branchen.
Durch sorgfältig geplante Abläufe nimmt ProCoReX stets Rücksicht auf die spezifischen Anforderungen der Kundschaft. Das beweist sich bereits bei der termingerechten Abholung der Altgeräte. Festplatten und digitale Speicher werden gesammelt, sicher transportiert und nach modernsten Methoden zerstört. Die lückenlose Nachverfolgung jedes Schrittes und die sofortige Ausstellung eines detaillierten Vernichtungsnachweises sorgen für maximale Rechtssicherheit.
Datenträger shreddern in Lübeck ist so viel mehr als klassische Entsorgung: ProCoReX setzt Nachhaltigkeit an die erste Stelle, recycelt verwertbare Stoffe und trägt so aktiv zur Ressourcenwende bei. Unternehmen und Organisationen holen sich mit dem Team einen verlässlichen Ansprechpartner, der nicht nur Festplatten shreddern in Lübeck übernimmt, sondern auch wichtige Impulse zum verantwortungsbewussten Umgang mit Elektronikschrott gibt.
Ganz gleich, ob einmalige Aktion oder dauerhafter Service: Beim Datenträger shreddern in Lübeck passt sich ProCoReX den Gegebenheiten an. Flexible Lösungen, transparente Kostenstruktur und höchste Diskretion zeichnen den Service aus. Wer digitale Altlasten effizient und sicher beseitigen will, greift in Lübeck auf ein Unternehmen zurück, bei dem Datenschutz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.datashredderservice.de/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
