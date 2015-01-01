  • Festplattenvernichtung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH garantiert auditierbare Prozesse bei der Vernichtung

    Sichere Festplattenvernichtung in Augsburg wird mit ProCoReX Europe GmbH zur revisionsfesten und umweltbewussten Komplettlösung – dokumentierte und zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive.

    Wirtschaftsprüfungen, Datenschutz-Audits und Kontrollanforderungen stellen Unternehmen bei der IT-Entsorgung vor neue Herausforderungen. Die ProCoReX Europe GmbH begegnet diesem Bedarf mit einer Festplattenvernichtung in Augsburg, bei der die zertifizierte Datenträgervernichtung in Augsburg sowie ein auditierbares, prüffähiges Verfahren im Mittelpunkt stehen. Der gesamte Ablauf ist klar strukturiert: Nach einer ausführlichen Bedarfsaufnahme werden die jeweiligen Speichermedien nach strengsten Sicherheitsvorgaben verpackt und transportiert. Bei der Festplattenvernichtung in Augsburg kommen modernste Verfahren zum Einsatz, die von erfahrenen Fachkräften betreut werden. Die Vernichtung erfolgt nach DIN 66399 und sämtliche Arbeitsschritte werden digital dokumentiert und lückenlos nachverfolgt, um höchste Transparenz zu gewährleisten.
    Im Anschluss erhalten die Unternehmen nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Augsburg ein detailliertes Prüfprotokoll sowie ein vollwertiges Vernichtungszertifikat für jede einzelne Charge. Dadurch wird die Nachweissicherheit gegenüber internen Kontrollinstanzen wie auch externen Prüfstellen maßgeblich erhöht. Die lückenlose Dokumentation ist ein zentrales Qualitätsmerkmal, das die Festplattenvernichtung in Augsburg auszeichnet und den Anforderungen moderner Audits sowie Compliance-Prüfungen jederzeit gerecht wird.
    Auch ökologische Anforderungen fließen in das Gesamtkonzept ein: Alle Wertstoffe werden nach der Vernichtung recycelt, schadhafte Abfälle fachgerecht entsorgt. Persönliche Ansprechpartner, proaktive Beratung und transparente Kommunikation garantieren eine Zusammenarbeit, die Unternehmen in Augsburg rundum bei Datensicherheit, Compliance und Umweltschutz unterstützt und echten Mehrwert bietet.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-augsburg/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

