Dauerhafte Entlastung für Tierhalter bei Paulas Tiershop

Laut Statistiken lebt in über 60 Prozent aller Haushalte ein Haustier, manchmal auch mehrere. Die mit weitem Abstand beliebtesten sind Hunde und Katzen – und allen soll es so gut wie möglich gehen.

Halle, 02.09.2021 – Paulas Tiershop – der Tiershop mit einer tollen Sparidee

Tierbesitzern ist es wichtig, ihre Tiere gut zu versorgen, das bedeutet gutes Futter und qualitativ gutes Zubehör. Das passende Zubehör und gutes Futter zu bekommen ist oft gar nicht so einfach und niemand hat heute die Zeit, von einem Geschäft zum anderen zu fahren, um die Preise und das Angebot zu vergleichen. Paulas Tiershop in Halle an der Saale bietet eine tolle Sparidee an, die sich von Anfang an bei jeder Bestellung lohnt. Es gibt die Rabattcard und zusätzlich die Möglichkeit einen Treue Gutschein zu erhalten.

Die Rabattcard – Paulas Tiershop

Die Rabattcard wird einmalig gekauft für einen Betrag von 30 Euro. Mit dieser Rabattcard spart der Besitzer bei jeder Bestellung 10 Euro. Die einzige Bedingung ist, dass der Bestellwert über 60 Euro liegen muss. Wer Tiere hat, weiß wie schnell ein Betrag von 60 Euro erreicht ist, wenn man Futter benötigt und häufig auch noch irgendwelches Zubehör. Die Rabattcard kann beliebig oft eingesetzt werden und ist drei Jahre lang gültig. Wenn ein Hundebesitzer einen mittelgroßen Hund hat, benötigt er pro Monat einen großen Sack Futter, Leckerlis und ganz sicher auch irgendwelches Zubehör.

Das bedeutet pro Monat ist eine Bestellung von mehr als 60 Euro durchaus realistisch. Der Besitzer der Rabattcard spart also jeden Monat 10 Euro. Rechnet man das auf die Laufzeit der Rabattcard hoch – 3 Jahre – so spart der Tierliebhaber in dieser Zeit 360 Euro, das ist doch ein Wort. Eine wirklich innovative Sparmöglichkeit, die man sonst kaum finden wird.

Jetzt mag jemand vielleicht einwenden: „Aber bei dem Tiershop um die Ecke, da ist das Futter etwas günstiger. Sagen wir mal dort kostet das Futter statt 2 Euro pro Tag nur 1,90 Euro. Das sind im Monat immerhin 3 Euro weniger. Auf den ersten Blick sieht das so aus, doch dann kommt die Rabattcard ins Spiel. Für das Futter im Wert von 60 Euro zahlt man bei Paulas Tiershop mit Rabattcard nur 50 Euro, bei dem Tiershop um die Ecke sind es aber 57 Euro. Wer ist nun wirklich günstiger?

Der Treue Gutschein bei Paulas Tiershop

Der Treue Gutschein ist eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen und der Gutschein ist gratis. Diesen Gutschein erhalten Kunden ab einem Gesamtbetrag von 400 Euro. Das klingt viel. Nehmen wir jedoch den Hundehalter mit dem mittelgroßen Hund als Beispiel. Er bestellt monatlich für über 60 Euro, dann hat er nach dem siebten Monat spätesten den Betrag von 400 Euro erreicht und spart noch einmal 20 Euro mit dem Treue Gutschein. Also hat er nach acht Monaten bereits 90 Euro gespart. Sieben Bestellungen mit der Rabattcard und den zehn Euro Ersparnis und im achten Monat zusätzlich die zwanzig Euro für den Treue Gutschein.

An dieser Stelle in kurzes Rechenbeispiel, um den Gesamtvorteil anschaulich zu machen. Nehmen wir wieder den oben bereits angeführten Tierbesitzer, der monatlich 60 Euro ausgibt. Zusätzlich zu den schon berechneten 360 Euro Einsparungen kommen jetzt noch mindestens 4 Treue Gutschein mit insgesamt 80 Euro Ersparnis. Unterm Strich reden wir also von 440 Euro, die eingespart und anderweitig verwendet werden können, z.B. für einen schönen Kurzurlaub.

Zusätzliche Vorteile

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Tatsache, dass Sie bequem von zu Hause aus bestellen können. Keine langen Wege, es geht keine Zeit verloren, keine Kosten für Parkplatz und Benzin – die Bestellung wird direkt nach Hause geliefert.

Kummertelefon

Paulas Tiershop bietet neben einer großen Auswahl an Futter, Zubehör, Leckerli und Spielzeug einen weiteren nicht zu unterschätzenden Vorteil, es gibt ein Kummertelefon. Hier kümmern sich ausgebildete Tiertherapeuten um die Sorgen, Nöte und Ängste von Tierbesitzern und begleiten Tierbesitzer in Zeiten der Trauer und des Abschiednehmens von Ihrem Tier. Ein Besuch von Paulas Tiershop auf https://www.paulas-tiershop.de/ bietet die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von dem Angebot zu machen und Paulas Tiershop bei einer Bestellung zu testen. Übrigens für diejenigen, die selbst kein Tier besitzen, die Rabattcard ist bei Tierbesitzern immer ein willkommenes Geschenk.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paulas Tiershop GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de

