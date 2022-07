Dauerhafte und gut lesbare Kabelbeschriftungen

Kabelbeschriftungen in der Industrie sind von großer Wichtigkeit. Kabel und Leitungen müssen dauerhaft beschriftet werden, eindeutig identifizierbar sein und die Materialien müssen dauerhaft halten.

Besonders für den Industriebereich müssen Etiketten für die Kabelbeschriftung spezielle Anforderungen erfüllen. Auch müssen die Etikettendrucker für die Bedruckung von Kabeletiketten und Schrumpfschläuchen

äußerst robust für den täglichen Einsatz sein. Der bekannte Brady-Distributor MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Sortiment verschiedener Kabeletiketten und Schrumpfschläuche an, und verfügt über robuste, mobile Etikettendrucker, Beschriftungsgeräte und Tischdrucker für die professionelle Kabelkennzeichnung.

MAKRO IDENT verfügt über ein großes Sortiment an Wickeletiketten, Kabelfahnen, Schrumpfschläuchen und die dazugehörigen robusten Etikettendrucker. Für den mobilen Einsatz gibt es verschiedene Druckermodelle: für Wenig- bis hin zu Vieldrucker. Die mobilen Etikettendrucker sind mit einer Tastatur und einem Display ausgestattet. Sie können über USB auch an einen PC oder Notebook angeschlossen werden und – optional – als PC-Drucker eingesetzt werden.

Manche Druckermodelle sind nur über ein Handy oder Tablet bedienbar. Hierfür gibt es eine kostenlose App zum Download, um seine eigenen Etiketten erstellen zu können. Für die reinen Tischdrucker, die ausschließlich am PC nutzbar sind, ist eine professionelle Etiketten-Software (PWID-Suite) bereits im Lieferumfang enthalten. Die Vorlagen aller erhältlichen Etiketten sind integriert, so dass sich ausschließlich auf das Etiketten gestalten und drucken konzentriert werden kann.

Für die verschiedenen Druckermodelle gibt es PermaSleeve Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 oder 3:1, sowie Wickeletiketten, selbstlaminierende Etiketten und Fähnchenetiketten in unterschiedlichen Größen und Materialien. Je nach Anwendung gibt es Materialien, die für besonders hohe oder niedrige Temperaturen geeignet sind. Oder Etiketten, die Kraftstoff- und Öl-resistent sind bzw. Lösungsmittel und Chemikalien aushalten.

Die mobilen Beschriftungsgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, um die unterschiedlichsten Wünsche von Technikern, Elektrikern und Ingenieuren zu erfüllen. Vom kleinsten bis zum großen leistungsfähigen Drucker ist alles dabei. Der kleinste mobile Drucker ist der Brady M210 und M211. Mit ihm können Kabeletiketten, Kabelfahnen, Etiketten für Klemmblöcke und Patch-Panels erstellt werden. Integriert sind 104 Symbole für die Bereiche Elektrik, Sicherheit, Datenkommunikation und elektrische Kennzeichnungen.

Das nächsthöhere Druckermodel ist das mobile Beschriftungsgerät Brady BMP41. Dieser Drucker hat wesentlich mehr Funktionen und verfügt über eine große Vielzahl äußerst beständiger Materialien. Das Profigerät für die Kabelkennzeichnung verfügt über eine 300 dpi Druckauflösung, wie alle anderen nachfolgenden Drucksysteme auch. Bedruckt werden können von bis zu 250 Etiketten pro Tag. Integriert sind bereits 445 verschiedene Symbole.

Mit diesem Drucker können Endlosmaterialien und vorgestanzte Etiketten bedruckt werden. Der Haupteinsatz vom BMP41 liegt in der Kabelkennzeichnung, die Kennzeichnung von Schalttafeln, Klemmblöcken, Patch-Panels und die allgemeine Kennzeichnung. Mit dem BMP41 sind verschiedene und zuverlässige Etiketten bis zu einer Etikettenbreite von 25,40 mm erhältlich. Optional kann der Drucker über die integrierte USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden, um vom PC erstellte Etiketten (mit Brady Workstation) in den Drucker hinein zu laden.

Die weiteren aufsteigenden Druckermodelle sind für höhere Druckauslastungen und breitere Etiketten gedacht. Auch sind wesentlich mehr Symbole integriert, wie auch Listenfunktionen. Datentabellen im CSV-Format können auf einem USB-Stick gespeichert und in den jeweiligen Drucker geladen werden. Wer bis zu 750 oder 1.000 Etiketten pro Tag im mobilen Einsatz drucken muss, für den ist der BMP71 der leistungsfähigste, mobile Etikettendrucker. Auch er kann über USB am PC genutzt werden.

Wer bis zu 5.000 oder 7.000 Etiketten pro Tag drucken muss, für den sind die Etikettendrucker i5300, i5100 und i7100 hervorragend geeignet. Die genannten Etikettendrucker sind ausschließlich über einen PC oder Notebook zu bedienen und ebenso industrietaugliche, wie alle anderen Druckermodelle. Für die Tischdrucker gibt es ebenfalls ein großes Sortiment an verschiedensten Etiketten für die Kabelbeschriftung.

Weiterführende Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-etiketten/etiketten_kabelkennzeichnung.html + www.makroident.de/brady-drucker/etikettendrucker-uebersicht.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

