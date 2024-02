De.mem setzt auf Vertrauen von Altinvestoren

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, will weiterwachsen. Dazu hat das Unternehmen kürzlich erfolgreich eine Kapitalerhöhung erhalten. Altinvestoren gaben den Löwenanteil.

Die Finanzierungsrunde konnte fast ausschließlich mit bereits bestehenden institutionellen Investoren und dem Management des Unternehmens abgeschlossen werden. Dabei sammelte De.mem die Summe von 2,2 Mio. AUD ein.

Mit der Kapitalerhöhung im Rücken will De.mem nicht nur im bestehenden Businesss wachsen, sondern auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder vorantreiben. Wegweisend ist dabei die neue, mit Graphenoxid verbesserte Membran. Darüber hinaus ist De.mem gewappnet für potenzielle Übernahmen.

Die Platzierung im Überblick

Insgesamt wurden 24,4 Mio. neuer Aktien ausgegeben. Das entspricht knapp 10 Prozent der derzeit im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens. Der Emissionspreis liegt bei 0,09 AUD pro Aktie.

Das nun zusätzliche Kapital soll konkreter für die Ausführung bestehender Verträge sowie für die bevorstehende Markteinführung der neuen mit Graphenoxid veredelten Membran genutzt werden. Ein Teil der Summe soll auch für potenzielle Fusionen und Übernahmen reserviert werden. Ebenfalls fließt ein Teil des Geldes in Betriebsmittel und die Kosten der Platzierung.

De.mem nimmt Übernahmen in Australien ins Visier

Seit 2019 hat das Unternehmen vier Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen, was jeweils zu erheblichen Umsatzsteigerungen führte. Das durchschnittliche Umsatzwachstum lag bei 63 Prozent. Im Blick hat das Führungsteam rund um Andreas Kröll den aktuell stark fragmentierten Markt in Australien. Den mehreren, kleineren Anbietern hier fehle es an Größe, Kapital und technischem Know-How und teilweise auch eigener Technologie, so Firmenchef Andreas Kröll. Hier bietet sich für De.mem eine äußerst attraktive Gelegenheit, seine Strategie der Integration von wertsteigernden Akquisitionen fortzusetzen, erklärt Kröll.

Directors Dealings mit Strahlkraft

Kröll zeigt sich nach der Kapitalerhöhung sehr zufrieden, dass sich Teile des Managements in erheblichem Maße an den Investitionen beteiligt haben. Das sei eine Entscheidung mit Strahlkraft nach Außen, denn das Führungsteam könne die Lage sowie die Chancen des Unternehmens wohl am besten einschätzen. Dieser Schritt ist ganz klar ein Commitment für den Firmenerfolg, so Kröll.

Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Cosimo Trimigliozzi hat auch das neueste Mitglied des Aufsichtsrates bei der Platzierung zugegriffen und damit Geld ins Unternehmen investiert. Mit Andreas Hendrik (Harry) De Wit war Mitte 2023 eine hochrangige Führungskraft in den Aufsichtsrat des Unternehmens gerückt. De Wit hat zuvor an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt gearbeitet; bis 2021 war er Mitglied des Vorstands von Fresenius Medical Care.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

www.demembranes.com

Land: Australien

