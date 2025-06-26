  • Deep Sleep Relaxing Music: Dänisches Projekt hilft weltweit gegen das nächtliche Gedankenkarussell

    Schlaflos durch Gedankenkarussell? Ein neues Konzept mit ‚Deep Sleep Music‘ nutzt das Single-Focus-Prinzip des Gehirns als akustisches Schutzschild gegen rasende Gedanken und für tiefere Ruhe.

    BildSchlafstörungen sind eine globale Herausforderung, die Betroffenen förmlich die Kraft aus der Seele saugt. Hannes, ein Privatmann aus Dänemark, hat aus seiner eigenen Not heraus ein Projekt ins Leben gerufen, das sich primär an ein internationales Publikum richtet. Mit seiner englischsprachigen Plattform Deep Sleep Relaxing Music und einem umfangreichen YouTube-Kanal möchte er vor allem Menschen in den USA und anderen englischsprachigen Regionen dabei helfen, ihre mentale Festplatte zur Ruhe zu bringen.

    Ich habe auf meiner eigenen Suche entdeckt, wie sehr Naturgeräusche helfen, nachts den Kopf auszuschalten, erklärt Hannes. Seiner Ansicht nach entsteht Schlaflosigkeit oft durch einen inneren Motor, der permanent läuft. Dieser Motor wird durch den Kampf zwischen unveränderbaren Erlebnissen wie Kränkungen oder Konflikten und dem Versuch des Gehirns, nachträglich eine Lösung zu finden, angetrieben. Da man die Vergangenheit jedoch nicht ändern kann, läuft dieser Prozess ohne Ergebnis immer weiter im Kreis.

    Ein zentraler Punkt in seiner Philosophie ist dabei das bewusste Loslassen von Groll und alten Verletzungen. Hannes beschreibt, wie Rachegelüste und unverarbeitete Kränkungen diesen inneren Motor nachts zusätzlich befeuern. Seine Lösung ist radikal einfach: Er gibt die Verantwortung für diese Gefühle und die Gerechtigkeit an eine höhere Instanz ab. Durch diesen bewussten Schlussstrich entzieht er dem Gedankenkarussell die Nahrung und schafft den nötigen Raum für echte, innere Ruhe.

    Das Herzstück seines Kanals bilden derzeit fünf verschiedene 24/7 Live-Streams – von Waldregen bis hin zum Kaminfeuer, die als konstante Begleiter für die Nacht dienen. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Vielzahl spezialisierter Videos mit unterschiedlichen Naturaufnahmen und Frequenzen. Auf seiner Webseite erklärt er ausführlich, wie er diese Klänge selbst nutzt. Dass das Konzept aufgeht, zeigt die Resonanz: Erste Hörer nutzen die Streams bereits über sechs Stunden am Stück als Einschlafhilfe.

