Defence begrüßt Dr. Elias Theodorou, US-Experte für Molekular- und Antikörperforschung, als Chief Operating Officer im Managementteam

Montreal, QC, Kanada, 26. März 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Elias Theodorou dem Managementteam ab April 2025 als Chief Operating Officer (COO) beitritt.

Dr. Elias Theodorou, Ph.D., ist Molekularbiologe mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Krebsforschung, Stammzelldifferenzierung und Genübertragung. Er ist Mitbegründer von Protos Biologics Inc. und hat in dieser Funktion innovative DNA-Transfersysteme entwickelt. Zuvor war er Director of Research bei WBC Biosciences LLC, wo er an der Erforschung einer Methode zur Modifizierung von Zellen des angeborenen Immunsystems für eine verbesserte antikarzinogene Wirkung mitwirkte. Dr. Theodorou promovierte an der Yale University mit Schwerpunkt auf der Identifizierung neuartiger Faktoren für die neuronale Differenzierung. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Inhaber von Patenten im Zusammenhang mit Gentherapie und Protein-Engineering.

Die Ernennung von Dr. Theodorou zum COO ist ein bedeutender Meilenstein für Defence Therapeutics, so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics. Seine Führungskompetenzen, sein wissenschaftlicher Scharfsinn und seine umfassende Erfahrung in innovativen Start-ups im Biotech-Bereich werden entscheidend dazu beitragen, unsere Entwicklungsprogramme zu forcieren und unsere Position auf dem US-Markt zu stärken. Dr. Theodorou, der im Großraum Boston lebt, wird an vorderster Stelle für unsere Bemühungen eintreten, die außergewöhnlichen Ressourcen und das Fachwissen des US-amerikanischen Biotech-Ökosystems zu erschließen. Seine Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte in praktische Anwendungen umzusetzen, steht im Einklang mit unserem Ziel, die Accum®-Technologie weiterzuentwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem Fachwissen von Dr. Theodorou, insbesondere in den Bereichen Gentransfer und Krebsforschung, in Verbindung mit dem innovativen Umfeld des US-Biotech-Sektors das Potenzial unserer Plattform in den Bereichen ADC-Produkte und Radioimmunkonjugate voll und ganz entfalten werden können.

Ich freue mich, Defence Therapeutics in dieser ausschlaggebenden Phase des Unternehmenswachstums als Chief Operating Officer beizutreten, freut sich Dr. Elias Theodorou. Die Accum®-Plattform stellt einen bahnbrechenden Ansatz auf dem Gebiet der Arzneimittelverabreichung dar. Meine Erfahrung im Bereich der Molekularbiologie und innovativer Arzneimittelverabreichungssysteme stimmt perfekt mit der Mission von Defence überein. Von unserer strategischen Position im Biotech-Zentrum von Boston aus sind wir bestens aufgestellt, um die Entwicklung unserer Technologie zu forcieren und entscheidende Partnerschaften aufzubauen, die die nächste Welle von Krebstherapien in Bewegung bringen werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Defence, um unsere wissenschaftlichen Fortschritte in lebensverändernde Behandlungen für Patienten umzusetzen.

In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Omnibus Incentive Plan von Defence hat das Unternehmen Dr. Theodorou 350.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt. Davon werden 100.000 Optionen sofort und 250.000 Optionen ein Jahr nach dem Gewährungsdatum zugeteilt. Die Optionen können über einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Zuteilungsdatum zu einem Preis von 1,07 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

