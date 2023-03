„Dein Song“-Finale zum Jubiläum: Wer gewinnt in der Live-Show aus Leipzig?

Das Live-Finale von „Dein Song“ (ZDF): Höhepunkt der 15. Jubiläumsstaffel des erfolgreichen Songwriting-Wettbewerbes – zu sehen am Freitag, dem 17. März um 19:05 Uhr bei KiKA!

LOTTE, The BossHoss, Madeline Juno, Gregor Meyle, Malik Harris, Ian Hooper und Quarterhead performen mit den „Dein Song“-Nominierten auf der Showbühne

Das Live-Finale von „Dein Song“ (ZDF) bildet den mit Spannung erwarteten Höhepunkt der 15. Jubiläumsstaffel des erfolgreichen Songwriting-Wettbewerbes – zu sehen am Freitag, dem 17. März um 19:05 Uhr bei KiKA, auf kika.de, zdftivi.de und im Anschluss im KiKA-Player.

Sechs junge Songwriter*innen und ein Songwriting-Duo haben es geschafft: In 16 Doku-Folgen konnten sie sich im Casting in Wiesbaden und im anschließenden Songwritingcamp auf Schloss Salem durchsetzen. Ihre Songs wurden im Studio professionell ausgearbeitet und nun freuen sich die Talente auf die alles entscheidende Performance auf der „Dein Song“-Showbühne. Wer erhält am Finalabend im Studio des „Media City Atelier“ in Leipzig den größten Zuspruch beim Publikums-Voting? Wer darf den Titel „Songwriter*in des Jahres“ 2023 mit nach Hause nehmen? Als Preise warten die begehrte „Dein Song“-Trophäe und eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Moderiert wird das Live-Finale von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Neben den kreativen Songwriter*innen und zahlreichen musikalischen Highlights, sorgen namhafte prominente Gäste für beste Unterhaltung. So konnten die Sänger*innen LOTTE, Madeline Juno, Gregor Meyle, Malik Harris und Ian Hooper sowie die Band The BossHoss und das Songwriting- und Produzentenduo Quarterhead als Musikpat*innen für die Jubiläumsstaffel gewonnen werden.

Die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten ist für die erfahrenen Musikprofis etwas Besonderes. „Eine goldene Regel für unseren Job als Musikpaten gibt es sicherlich nicht, dennoch ist es auch für uns eine Challenge. Wichtig wird es sein, die Persönlichkeit und das Talent des Songwriters herauszustellen – ohne groß einwirken zu müssen,“ beschreiben The BossHoss die kreative Arbeit mit ihrem Schützling. Auch Sängerin LOTTE resümiert: „Egal ob Text, Melodie oder Produktion – ich kann ein bisschen was aus meiner Erfahrung mitgeben. Die richtige Balance zu finden, finde ich herausfordernd!“

Die Finalist*innen mit ihren Songs und Musikpat*innen:

* Estrela (18) aus Erfurt und Ian Hooper mit „Know nothing“

* Hanna (16) aus Stralsund und Madeline Juno mit „It’s always you“

* Justus (16) aus Niederkassel und Gregor Meyle mit „Du fehlst“

* Leni (16) aus Köln und LOTTE mit „So wie jetzt“

* Leon (15) aus Oberlangenau und The BossHoss mit „Thinkin‘ about the future“

* Nikita (17) aus Montabaur und Quarterhead mit „Theia“

* Nuri (15) und Jule (16) aus Ruppichteroth und Malik Harris mit „I am home“

Auch die zur Jubiläumsstaffel neu besetzte „Dein Song“-Jury mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni sowie der Produzentin und Multi-Instrumentalistin Suena wird am Finalshowabend vor Ort sein und ist schon gespannt, welche Entwicklung die Songs gemacht haben. „Die Hauptsache ist, dass die jungen Talente etwas Ehrliches mitbringen und bereit sind, etwas von ihrem Herzen in die Songs zu geben“, freut sich Kelvin Jones auf die Auftritte.

Durfte die Jury während der Staffel bestimmen, wer weiterkommt, liegt die Entscheidung über die Vergabe des Titels „Songwriter*in des Jahres“ 2023 an diesem Abend allein beim Publikum zu Hause: Per Telefon und online über voting.kika.de stimmt es über die Favorit*innen ab.

Während der Voting-Phase kann sich das Publikum auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen „Dein Song“-Finalisten Levent Geiger freuen. Der mittlerweile national und international erfolgreiche 19-jährige Musiker präsentiert seine aktuelle Single „2 Dumb Kids“ und performt ein von ihm selbst zusammengestelltes Mashup aus allen Gewinner-Titeln der vergangenen 14 „Dein Song“-Staffeln.

Auf kika.de finden „Dein Song“-Fans neben den Sendungsvideos alle Auftritte der Kandidat*innen aus dem Casting und dem Songwriting-Camp, die Musikvideos und Making-of-Clips in voller Länge. Dazu gibt es Steckbriefe zu Kandidat*innen, Musikpat*innen, der Jury und dem Moderations-Duo und auch Beiträge, was aus einigen ehemaligen „Dein Song“-Finalist*innen geworden ist.

„Dein Song“ ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen des ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Weitere Informationen zu „Dein Song“ finden Sie in der „Dein Song“-Pressemappe im ZDF Presseportal und auf kommunikation.kika.de sowie auf kika.de

