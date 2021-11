Delta CleanTech gibt strategische Expansion nach China mit 3 bedeutenden Projektmöglichkeiten bekannt

Calgary, Alberta – 2. November 2021 – Delta CleanTech Inc. (Delta oder das Unternehmen) (CSE:DELT, FWB: 66C) gab heute bekannt , dass Delta eine strategische Beziehung mit der Chenglin Group in China eingegangen ist, um seine CO2-Abscheidungsaktivitäten auf den wachsenden chinesischen Markt auszuweiten.

Environmentalists have welcomed the pledge by Chinas leader, Xi Jinping, to speed up reductions in emissions in the worlds top-polluting nation and reach carbon neutrality by 2060.

New York Times

Der jüngste Erfolg von Delta bei der Qualifizierung im Rahmen von CO2-Abscheidungsprojekten bei drei bedeutenden Projekten in China beschleunigt die Notwendigkeit, seine Aktivitäten in China auf die Nachfrage nach CO2-Reduzierung auszuweiten und hat daher vor Kurzem seine Beziehungen zur Chenglin Group und Wison Group erweitert, um die Erwartungen dieses enormen Marktpotenzials zu erfüllen.

Dr. Tony Yang, ein anerkannter Experte mit 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen CO2-Abscheidung und CO2-nutzende Produktionsverfahren, ebnet den Weg für Delta.

Dr. Yang kommentiert: Durch den Aufbau der strategischen Partnerschaft mit lokalen Unternehmen freut sich Delta, seine weltweit führenden und technischen CCUS-Technologien nach China zu bringen, um die industriellen Emittenten mit CO2-Nutzung in verschiedenen Sektoren nahtlos und kommerziell zu integrieren, sodass sie ihren notwendigen Beitrag zur Erreichung der dualen Kohlenstoffziele in China leisten können.

Jeff Allison, President von Delta, sagte: Wir haben derzeit drei Projekte in China in der Zement-, Kohle- und Erdgasindustrie. Die Kosten für diese CO2-Abscheidungs- und -Nutzungsprojekte werden die Kosten von $400 Mio. übersteigen, aus denen Delta Lizenzgebühren für seine Technologie erhalten wird. China baut in der Regel eher zögerlich Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen auf, aber durch unsere lokalen Partner hat Delta einen strategischen Vorteil. Das Potenzial für das Geschäft in China ist enorm. Auch wenn Delta sich in den nächsten Jahren nur einen kleinen Prozentsatz des CO2-Abscheidungs- und CO2-Nutzungsgeschäfts sichern kann, wird sich dies enorm auf unseren Geschäftsumsatz auswirken.

Um dieser prognostizierten Nachfrage gerecht zu werden, rüsten wir unseren Betrieb mit Mitarbeitern aus, die mit der Kultur vertraut sind und technologieorientierte Diskussionen auf jeder Ebene führen können. Auf diese Weise werden wir die Bedürfnisse unserer Kunden in China erfüllen.

Über Delta CleanTech Inc.

Delta CleanTech Inc. ist ein 15-jähriges Unternehmen mit Schwerpunkt auf ESG und ein anerkannter globaler Technologieführer in den Bereichen CO2-Abscheidung, Dekarbonisierung von Energie, Lösemittel- und Glykol-Rückgewinnung, Herstellung von blauem Wasserstoff sowie Aggregation and -Management von CO2-Guthaben (Carbon Credits) Delta bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt weiterhin Lösungen für die Sequestrierung, Abscheidung und Reduzierung von CO2 bei gleichzeitiger Produktion hochwertiger nicht fungibler CO2-Guthaben.

