Der „Almauftrieb Summer Edition 2024“ Event steigt am Tegernsee am 16. Juni 2024

Premiere des „Almauftrieb Dirndl“ von Kinga Mathe und des „Almauftrieb Rosé“ Côte de Provence.

München/Tegernsee – 2024 Die Schwester-Veranstaltung des legendären Almauftriebs zum Oktoberfest im Käfer-Zelt geht in die zweite Runde. Der „Almauftrieb Summer Edition“ von Philip & Evelyn Greffenius findet am 16. Juni 2024 in Michael Käfers Gut Kaltenbrunn am Tegernsee statt. Dieser VIP-Sommerevent am wunderschönen Tegernsee verspricht einen einzigartigen Almauftrieb Gäste-Mix aus Showbiz, Szene, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien und Newcomern. Ein ganz besonderer Blickfang wird das „Kinga Mathe x Almauftrieb Dirndl“ von Kinga Mathe, auf die auch dieses Jahr wieder einige Prominente für ihren zünftigen Trachtenlook vertrauen.

Für traditionelle und ausgelassene Stimmung sorgt die legendäre Haus- und Hof Band der Käfers Wiesn Schänke Gerry & Gary, Tegernseer Trachten- und Musikgruppen, sowie DJ Luke Greffenius, der zum Ausklang ab 19.00 Uhr in der neugestalteten Bar/Club „Firlefanz“ im Gut Kaltenbrunn auflegen wird.

Kulinarisch werden die Gäste mit einem köstlichen 3-Gang Menü verwöhnt.

Besonders freuen dürfen sich die Gäste auf den neuen „Almauftrieb Rosé“. Schon der limitierte „Almauftrieb Grauburgunder“ bei der Wiesn 2023 war ein mega Erfolg. Daher wird der Veranstalter zukünftig 2 Cuvées pro Jahr kreieren, die in ihrer Mischung eigens für die Events mit Top Weinkennern kreiert wurden.

Der Almauftrieb Rosé kommt aus einem der besten Anbaugebiete der Côtes de Provence, dem sogenannten „Triangle D’Or“. Von dort, wo sich Meeres und Kontinentalklima treffen, kommen die köstlichsten Provence Cuvées. Der renommierte Önologe Guillaume Cordonis, einer der besten „Gaumen“ der Provence, hat diesen Ausnahmewein mit Wissen und vor allem Leidenschaft für uns kreiert. Über seine neue Rose-Kreation sagt er: „An der Nase Fruchtaromen von Pfirsich, rosafarbener Grapefruit und frisch gemähten Gräsern. Am Gaumen präzise, aromatisch und eine wunderbare, seidige Länge, mit genau dem richtigen Quäntchen angenehmer Säure.“ Also der perfekte Wein zum Apéro, zu festlichen Anlässen und natürlich mit eleganter bayerischer Küche.

Dresscode beim Almauftrieb Summer Edition ist wie beim Wiesn Almauftrieb Tracht. Bei den illustren Gästen des Almauftriebs kann ein wahres Schaulaufen der angesagtesten und feschesten Dirndl und Lederhosen erwartet werden. Beim Almauftrieb Summer Edition werden schon jetzt die Dirndltrends für die Wiesn gesetzt.

Ein sicherer Tipp dafür sind die Dirndl des Trachtenlabels Kinga Mathe, das auch dieses Jahr exklusiver Trachtenpartner des Almauftriebs ist und zahlreiche Eventgäste mit ihren aktuellen Trachten einkleidet. Speziell von ihr designt für den Almauftrieb Summer Edition wurde das exklusive, streng limitierte Kinga Mathe x Almauftrieb Dirndl mit Samtmieder in einem grünen Aqua Ton, einem gemusterten Rock in verschiedenen Grüntönen und einer farblich abgestimmten Seidenschürze.

„Almauftrieb Summer Edition“

16. Juni 2024 – 14.00 – 22:00 Uhr

Gut Kaltenbrunn – Kaltenbrunn 1 – 83703 Gmund am Tegernsee

Der Vorverkauf hat begonnen – die Tickets sind schon jetzt heiß begehrt

Informationen: https://shop.almauftrieb.com/pages/summer-edition

Der ALMAUFTRIEB Veranstalter: Edition Sportiva

Die Edition Sportiva, 1996 von Philip Greffenius gegründet, veranstaltet Eventformate im eigenen Namen. Als Full-Service-Spezialist konzipiert und realisiert die Agentur Produkteinführungen, Premieren, Tagungen, Incentives und Roadshows. Zu den eigenen Formatrechten zählen der Almauftrieb, die Nacht der Tracht und der bekannte Generation Award, der seit 2007 die erfolgreiche New Generation auszeichnet.

