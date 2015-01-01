Der Aufstieg von vitelly – Wie ein junges Unternehmen den Markt für Frauengesundheit neu definiert

Nach starkem Marktwachstum erweitert vitelly seinen Vertrieb: Die innovativen Kombiprodukte für Frauengesundheit werden künftig auch in ausgewählten Apotheken erhältlich sein.

Greven, Januar 2026 – Seit der Gründung im Januar 2023 hat sich vitelly als feste Größe im Bereich Frauengesundheit, Zyklusbegleitung und Kinderwunsch etabliert. Das Unternehmen überzeugt mit innovativen Kombiprodukten, einer integrierten fachlichen Beratung und einem klaren Qualitätsversprechen: Produktion ausschließlich in Deutschland und Österreich.

Bereits in der Startphase gelang vitelly ein starker Markteintritt mit durchdachten Kombiprodukten, die gezielt mehrere Bedürfnisse gleichzeitig adressieren. Das Ergebnis: eine durchschnittliche monatliche Umsatzsteigerung von rund 5 % – getragen von hoher Kundenzufriedenheit und stetig wachsender Nachfrage.

Innovative Kombiprodukte als Wachstumstreiber

Im Gegensatz zu klassischen Einzelsupplements setzt vitelly konsequent auf ganzheitliche Produktkonzepte. Mikronährstoffe, Pflanzenextrakte und funktionelle Inhaltsstoffe werden sinnvoll kombiniert und auf spezifische Lebensphasen abgestimmt – von Zyklus & PMS über Kinderwunsch bis hin zu Schwangerschaft und hormoneller Balance.

Diese Innovationskraft zeigt Wirkung: erste Nachahmer sind bereits am Markt, was die Vorreiterrolle von vitelly zusätzlich unterstreicht.

Qualität „Made in Deutschland & Österreich“

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist der kompromisslose Qualitätsanspruch. Alle vitelly Produkte werden ausschließlich in Deutschland und Österreich produziert, unter strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Transparenz, kurze Lieferketten und geprüfte Rohstoffe stehen dabei klar im Fokus – ein Aspekt, der gerade im sensiblen Bereich der Frauengesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Beratung inklusive – ein entscheidender Mehrwert

Was vitelly zusätzlich von vielen Mitbewerbern unterscheidet, ist die fachkundige Beratung inklusive. Kundinnen erhalten nicht nur Produkte, sondern auch Orientierung und Unterstützung bei der Auswahl – ein Service, der maßgeblich zur hohen Weiterempfehlungsrate beiträgt.

„Unser Anspruch war von Anfang an, nicht einfach Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, sondern echte, alltagstaugliche Lösungen anzubieten – mit Qualität, Verantwortung und persönlicher Begleitung.“

Apotheken & internationale Expansion geplant

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage plant vitelly, seine Produkte künftig auch in ausgewählten Apotheken anzubieten. Damit wird ein weiterer wichtiger Vertriebskanal erschlossen und die Marke noch breiter im Gesundheitsmarkt positioniert.

Parallel dazu steht die Expansion des Marketings und Vertriebs in weitere europäische Länder auf der Agenda. Für 2026 sind insbesondere Spanien und Italien als nächste Wachstumsmärkte vorgesehen.

Ausblick

Mit klarer Qualitätsstrategie, steigender Markenbekanntheit und einer wachsenden Produktpalette ist vitelly auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu: Ganzheitliche Frauengesundheit, verantwortungsvoll produziert und fachlich begleitet.

Über vitelly

Karin Heidmann ist examinierte Krankenschwester, Heilpraktikerin und Expertin für ganzheitliche Frauengesundheit und Kinderwunschbegleitung. Nach vielen Jahren in der klinischen Praxis und umfangreichen Zusatzausbildungen entwickelte sie auf Basis ihrer fachlichen und persönlichen Erfahrung die Marke **vitelly**.

vitelly steht für hochwertige, ganzheitlich konzipierte Kombiprodukte, die Frauen und Paare in sensiblen Lebensphasen gezielt unterstützen – von Kinderwunsch über hormonelle Balance bis hin zu Immunsystem und Wohlbefinden. Die Rezepturen verbinden Mikronährstoffe, Heilpflanzen und Vitalpilze auf wissenschaftlich fundierter Basis und ersetzen bewusst zahlreiche Einzelpräparate.

Produziert wird ausschließlich in Deutschland und Österreich, mit besonderem Fokus auf Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Umweltfreundliche Verpackungen und eine kompetente, individuelle Beratung sind fester Bestandteil der Markenphilosophie.

