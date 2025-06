Rossmann macht Platz für Frauengesundheit: fembites bringt Femtech in die Drogerie

Nahrungsergänzungsmittel werden meist für Männer entwickelt. Gemeinsam mit der Berliner Femtech-Marke fembites startet Rossmann jetzt eine große Display-Aktion – für mehr Gesundheit für Frauen.

Es ist 2025 – und noch immer werden Nahrungsergänzungsmittel meist an Männern getestet, für Männer dosiert, von Männern entwickelt. Der weibliche Körper? Eine Fußnote. Schluss damit! Gemeinsam mit der Berliner Femtech-Marke fembites setzt Rossmann jetzt ein deutliches Zeichen und startet eine groß angelegte Display-Aktion in den Filialen deutschlandweit – für mehr Sichtbarkeit, mehr Aufklärung und vor allem: mehr Gesundheit für Frauen.

Gesundheit ist kein Einheitsmodell – und schon gar nicht männlich

Noch immer ignorieren große Teile der Gesundheitsindustrie die biologische Realität von Frauen. Viele Produkte basieren auf veralteten Normwerten, die aus männlichen Körpern abgeleitet wurden. Das Ergebnis: eine Versorgung, die oft an den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen vorbeigeht. fembites entwickelt daher wissenschaftlich fundierte, natürliche Nahrungsergänzungsmittel – von Frauen, mit Frauen, für Frauen. Und Rossmann erkennt: Zeit zu handeln! Ab dem 10. Juni sind fembites-Produkte in prominenter Platzierung in zahlreichen Rossmann-Filialen erhältlich – für eine Zukunft, in der Frauengesundheit nicht länger die Ausnahme, sondern die Regel ist.

Femtech trifft Drogerie: Ein kleiner Schritt für den Handel – ein großer für die Frauengesundheit

Frauen machen über 50% der Weltbevölkerung aus, finden aber nach wie vor nicht die Produkte, die sie wirklich brauchen. Genau hier setzt die neue Partnerschaft an: Mit auffälligen Displays und gezielter Aufklärung rücken Rossmann und fembites ein Thema ins Rampenlicht, das viel zu lange im Schatten stand.

„Wir freuen uns riesig über die Platzierung unserer Produkte bei Rossmann“, sagt Angelica, Gründerin von fembites. „Diese Kooperation ist mehr als nur Verkaufsfläche – sie ist ein Statement. Wir wollen Tabus brechen, Wissen sichtbar machen und Frauen mit Supplements unterstützen, die wirklich helfen.“

Aus persönlicher Erfahrung entstanden – wissenschaftlich fundiert entwickelt

Die Gründungsgeschichte von fembites beginnt mit einem Tabubruch: Nach dem Absetzen der Pille litt Angelica unter einem massiven Post-Pill-Syndrom – und stellte fest, dass es kaum Hilfe gab, die auf ihren Körper abgestimmt war. Gemeinsam mit Biologin und Hormoncoach Jana gründete sie fembites – mit dem Ziel, das zu entwickeln, was sie selbst dringend gebraucht hätte. Heute bietet das Startup vegane, natürliche und evidenzbasierte Supplements, die Themen wie Haut, Haare, Libido, Darmgesundheit, hormonelle Balance und Energie gezielt adressieren – ohne künstliche Zusätze, aber mit maximaler Wirkung.

Jetzt entdecken – solange der Vorrat reicht!

Die fembites-Displays sind nur für kurze Zeit in ausgewählten Rossmann-Filialen zu finden. Wer neugierig ist, mehr über sich selbst erfahren will und seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, sollte jetzt die Augen offen halten – denn echte Frauengesundheit beginnt im Alltag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fembites GmbH

Frau Alina Dietenberger

Dieffenbachstraße 58

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: 01625892769

web ..: https://www.fembites.com

email : alina@fembites.com

fembites ist ein Unternehmen von Frauen für Frauen. Die Mission: Frauen in jeder Lebensphase die Unterstützung zu bieten, die sie verdienen – wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und ganzheitlich gedacht. Die innovativen Nährstoffkomplexe entstehen in enger Zusammenarbeit mit führenden Expertinnen aus Gynäkologie, Endokrinologie, Ernährungswissenschaft und weiteren Bereichen der Frauengesundheit. Sie basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen, sind frei von Zucker und unnötigen Zusatzstoffen – und vor allem: entwickelt mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des weiblichen Körpers.

Pressekontakt:

fembites GmbH

Frau Alina Dietenberger

Dieffenbachstraße 58

Berlin 10967

fon ..: 01625892769

email : alina@fembites.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold steht im Fokus, aber auch Silber