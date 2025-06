Bischberger holt Excellence Award beim International Speaker Slam

Ralf Knorz aus Bischberg überzeugt beim International Speaker Slam mit Appell für digitale Achtsamkeit und gewinnt Excellence Award

Wiesbaden – Ralf Knorz aus Bischberg hat am 5. Juni 2025 beim International Speaker Slam in Wiesbaden einen beeindruckenden Erfolg gefeiert. Der Redner und Autor überzeugte mit seiner Rede über die digitale Reizüberflutung und wurde mit dem renommierten Excellence Award ausgezeichnet.

Der International Speaker Slam, der 120 Teilnehmer aus 16 Nationen anzog, bot eine Bühne für Redner aus aller Welt, um ihre Ideen und Botschaften einem internationalen Publikum zu präsentieren. Ralf Knorz nutzte die Gelegenheit, um auf die negativen Auswirkungen der ständigen Verfügbarkeit von PC- und Handy-Anwendungen aufmerksam zu machen.

In seinem Vortrag, der in einem Zeitlimit von nur vier Minuten präsentiert werden musste, argumentierte er, dass die digitale Reizüberflutung zu einer Überforderung und einem Verlust der Konzentration führt. „Wir brauchen keine smarteren Tools – wir brauchen smartere Nutzer“, betonte er und forderte die Zuhörer auf, einen bewussteren Umgang mit Technologie zu pflegen.

Die Jury, bestehend aus Experten wie Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Expertenportal-Gründer Josua Laufer und Katja Kaden von Germanys Next Speaker Star, war von seiner Präsentation beeindruckt. Sie lobte seine klare Botschaft, seine überzeugende Bühnenpräsenz und seine Fähigkeit, ein komplexes Thema in kurzer Zeit prägnant und verständlich darzustellen.

Der Excellence Award würdigt Ralf Knorz‘ herausragende Leistung und seinen Beitrag zur Debatte über digitale Achtsamkeit. Der Erfolg beim International Speaker Slam ist ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere als Redner und Autor.

Der International Speaker Slam, der von Hermann Scherer, dem Expertenportal und Germany’s next Speaker Star veranstaltet wurde, war mit einer langen Warteliste ausgebucht. Das Event unterstreicht die Bedeutung von Redekunst und Bühnenpräsenz in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Ralf Knorz‘ Erfolg zeigt, dass es möglich ist, auch in kurzer Zeit eine wichtige Botschaft zu vermitteln und das Publikum zu begeistern. Sein Appell für digitale Achtsamkeit ist gerade in der heutigen Zeit von besonderer Relevanz und sollte uns alle zum Nachdenken anregen.

