Speaker Slam: 2 Minuten,die begeistern!Silke Bryant steckt mit Lebensfreude an und erhält den Excellence Award

In nur zwei Minuten Redezeit in Dresden steckte die Hamburgerin Silke Bryant Publikum und Jury mit ihrer Begeisterung und Lebensfreude an. Ihre Botschaft: Jeder Mensch soll glücklich sein!

Beim internationalen Speaker Slam, der am 30.1.25 in Dresden stattfand, hat Silke Bryant einen beachtlichen Erfolg erzielt und den Excellence Award verliehen bekommen.

Nur zwei Minuten hatte sie Zeit, das Publikum mit ihrer Rede zu überzeugen.

Der Speaker Slam ist ein internationaler Redewettstreit. Nach New York, Wien, Dubai, Frankfurt, Hamburg und München war zum ersten Mal Dresden Gastgeber des Events. Auf zwei Bühnen traten 240 Teilnehmer gegeneinander an, um in kürzester Zeit das Publikum mit ihrer Rede mitzureißen. Das Event mit Rednern aus 20 Nationen wurde per Livestream auf alle Kontinente übertragen.

Auch Medienexperten Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Josua Laufer vom Expertenportal und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden sowie Veranstalter Hermann Scherer verfolgten als Jury das Rednerduell gespannt.

„Es war wirklich herausfordernd. Ich habe mich lange auf meine Rede vorbereitet“, sagt Silke Bryant, „Ich wusste, die Konkurrenz ist richtig stark!“. Nach einer Vorentscheidung gingen 240 Redner und Rednerinnen an den Start. Nur zwei Minuten hatten sie Zeit, das Publikum und die Jury mit ihrem selbst gewählten Thema zu überzeugen. „Eine Rede so kurz zu fassen, war die größte Herausforderung“, erzählt die gebürtige Hamburgerin Silke Bryant.

Als selbständige Kunst- und Yogalehrerin ist es ihr wichtig, ihre Botschaft mit einem großen Publikum zu teilen. „Jeder Mensch sollte glücklich sein. Ich wünsche mir, dass jeder weiß, wie er sein Leben selbst gestalten kann.

Ihre Kernbotschaft: Bilder sind ein mächtiges Werkzeug, denn sie erzeugen Wirklichkeit.

So berichtet sie in ihrer Rede davon, wie sie viele Jahre lang das Bild im Kopf hatte, einmal am Meer zu leben. 2019 kaufte sie ein Haus auf einer dänischen Insel und ihr Traum wurde wahr.

„Ich wünsche mir, dass alle Menschen sich trauen, ihr Leben mutig zu leben!“, sagt sie. „Viel zu oft machen wir uns zu viele sorgenvolle Gedanken oder haben Angst. Ich kenne so viele Menschen, die nicht glücklich in ihrem jetzigen Leben sind.“ Deswegen, so ihr Appell, sollten wir es wagen, uns unser Leben bunt auszumalen. Denn jede Veränderung beginne mit diesem ersten Schritt: der Vorstellungskraft.

„Wir alle sollten die Macht der Bilder nutzen, um unser eigenes Leben nach unseren Wünschen zu gestalten.“, berichtet sie begeistert.

Das Publikum steckte sie unübersehbar mit ihrer Begeisterung an. Für ihre mitreißenden Rede erhielt sie den Excellence Award. „Ich bin sehr stolz und dankbar“, so die Preisträgerin nach ihrer Auszeichnung.

In Zukunft, so ihr Traum, möchte sie noch an vielen weiteren Speaker Events teilnehmen und noch mehr Menschen mit ihrer Botschaft erreichen. Wenn das heute ihr Traum ist, können wir auf viele weitere inspirierende Reden gespannt sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atelier& Kunstskole Silke Bryant

Frau Silke Bryant

Hvidtfeldtsgade 18

5960 Marstal

Dänemark

fon ..: 004550160426

web ..: http://www.silkebryant.de

email : presse@silkebryant.de

Pressekontakt:

Atelier& Kunstskole Silke Bryant

Frau Silke Bryant

Hvidtfeldtsgade 18

5960 Marstal

fon ..: 004550160426

web ..: http://www.silkebryant.de

email : presse@silkebryant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dybeck Immobilien | Immobilienmakler Lüneburg – Ihr vertrauensvoller Partner für Immobilienangelegenheiten Luzandra Blanco wird Markenbotschafterin der Grünen Zitadelle in Magdeburg