Kindheit braucht Spiel – und das jeden Tag

Spielplatztreff veröffentlicht Blogartikel mit 10 starken Gründen zum International Day of Play

Am 11. Juni 2025 wird weltweit erstmals der International Day of Play gefeiert – ein neu anerkannter UN-Gedenktag, der die Bedeutung des kindlichen Spiels ins Zentrum rückt. Auch in Deutschland wird dieser Tag begangen – im Rahmen des 18. Weltspieltags, ausgerufen vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem Bündnis Recht auf Spiel.

Aus diesem Anlass veröffentlicht Spielplatztreff einen aktuellen Blogartikel unter dem Titel _“Kindheit braucht Spiel – 10 starke Gründe dafür“_. Der Beitrag zeigt auf, warum Spielen kein Luxus ist, sondern unverzichtbar für eine gesunde Entwicklung: Es fördert Selbstvertrauen, Kreativität, soziale Kompetenzen – und ist ein verbrieftes Kinderrecht.

„Spielen macht Kinder stark, mutig und lebendig. Deshalb sollten wir als Gesellschaft alles dafür tun, dass jedes Kind Raum, Zeit und Möglichkeiten zum Spielen bekommt – am International Day of Play und an jedem anderen Tag.“, sagt Bettina Schilling, Betreiberin der Spielplatztreff-Plattform.

Der Blogbeitrag gibt Eltern, Fachkräften und Kommunen 10 klare Argumente an die Hand – vom Recht auf Spiel über das soziale Lernen bis hin zur Bedeutung von Freiräumen in der Stadtplanung. Ergänzt wird er durch Erfahrungsberichte, Fotos und weiterführende Beiträge aus der Spielplatztreff-Community.

Hier geht’s zum Beitrag:

Kindheit braucht Spiel – 10 starke Gründe dafür

