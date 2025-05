Vom Budenbauen zum Bildungserfolg – Lernziel Spielen macht den Abenteuerspielplatz zum Klassenzimmer

Was passiert, wenn Schulunterricht draußen stattfindet – mit Hammer, Seilbahn und Lagerfeuer statt Tafel und Stuhlkreis? Das zeigt das Projekt „Lernziel Spielen“.

Über 4.000 Kinder aus 24 Schulen haben inzwischen erlebt, wie Lernen und freies Spiel auf dem Abenteuerspielplatz Melverode in Braunschweig Hand in Hand gehen. Entwickelt wurde das Projekt vom pensionierten Lehrer Fred Roemer, der mit großem Engagement zeigt: Bildung darf wieder bewegter, kreativer und kindgerechter sein.

Lernen mit Neugier – statt Sitzen und Zuhören

„Lernziel Spielen“ bietet Kindern genau das, was im Schulalltag oft zu kurz kommt: Selbstwirksamkeit, Bewegung und Gemeinschaft. Statt Frontalunterricht geht es um Forschen, Entdecken und Ausprobieren – draußen und mit allen Sinnen. Egal ob beim Bauen eines Webrahmens aus Naturmaterialien, bei der Mathe-Rallye entlang der Seilbahn oder beim Märchenspiel am Lagerfeuer: Das Projekt macht Schule lebendig.

Rückhalt aus der Schulpraxis

Die Grundschule Comeniusstraße in Braunschweig ist eng in das Projekt eingebunden. Schulleiterin Corinna Hollinger berichtet, dass die vielfältigen Spielmöglichkeiten auf dem Platz das soziale Miteinander stärken und die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten ganz nebenbei trainieren. Auch Konflikte treten seltener auf – ein Zeichen dafür, wie gut Kinder in diesem Umfeld selbstbestimmt und kooperativ lernen können.

Ein Bildungsort für Kopf, Herz und Hand

Der Abenteuerspielplatz Melverode wird so zum ganzheitlichen Lernort, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern soziale Fähigkeiten stärkt, Bewegungsmangel ausgleicht und den Kindern Freude am Lernen zurückgibt – oft mit nachhaltiger Wirkung. Ein Ort, wo Spiel und Lernen eng ineinander greifen. Für die Kinder ist dabei die Grenze zwischen Arbeit und Spiel oft fließend.

Nachzulesen im Spielplatztreff Blog

Einen persönlichen Einblick in das Projekt gibt Fred Roemer in seinem aktuellen Gastbeitrag für den Spielplatztreff Blog. Dort berichtet er über die Entwicklung von „Lernziel Spielen“, seine Erfahrungen mit den Kindern – und wie Lernen durch freies Spiel wieder lebendig wird. Der Abenteuerspielplatz Melverode ist auch auf der Spielplatztreff-Plattform zu finden – mit Fotos, Ausstattung und Nutzerbewertungen. Ideal, um sich ein Bild vom Ort des Geschehens zu machen.

Kein Fördergeld – aber große Wirkung

Trotz der hohen Nachfrage wird „Lernziel Spielen“ nicht öffentlich gefördert. Der Betrieb wird bislang über Stiftungen ermöglicht. Um das Angebot auch in Zukunft sichern und weiter ausbauen zu können, freut sich das Projektteam über neue Partnerschaften, Medienberichterstattung – und natürlich über Spenden.

Kontakt für Redaktionen & Schulen:

Fred Roemer, Projektleiter „Lernziel Spielen“

abenteuerspielplatzmelverode@web.de

Spielplatztreff.de ist die bundesweite Bewertungsplattform für Spielplätze. Interessierte können hier nach Spielplätzen suchen, selbst Spielplatz-Tipps teilen, bewerten sowie Beschreibungen und Fotos hinterlegen. Auch Städte und Gemeinden nutzen Spielplatztreff, um ihr öffentliches Spielplatz-Angebot online zu präsentieren. Auch als Spielplatztreff App kostenlos verfügbar. Der Spielplatztreff-Blog und der Podcast SPIELPLATZ ZEIT informieren zu Themen rund um den Spielplatz.

