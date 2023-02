der Gast Attendorn: ab dem 2. März gibt’s Heimat auf den Teller

Ab 2. März weht im neuen Stadthallenrestaurant Attendorn ein neuer Wind. An diesem Tag öffnet die neue Gastro „der Gast“ seine Türen über den Dächern von Attendorn.

Attendorn, 20. Februar 2023. In den vergangenen Wochen und Monaten war es hier noch laut, staubig, ungemütlich und tatsächlich ein wenig chaotisch. Doch bereits am 2. März 2023 weht im neuen Stadthallenrestaurant der Hansestadt ein neuer Wind – und das bezieht sich nicht nur auf die Baustelle. Nein, an diesem Tag eröffnet die neue Gastro „der Gast“ seine Türen hoch über den Dächern von Attendorn und wartet gleichzeitig mit einem völlig innovativen Konzept auf all seine Gäste.

„Anfang März kehrt für uns im der Gast endlich eine neue Normalität ein. Die Umbauphase neigt sich dem Ende entgegen und es kann endlich losgehen. Ich freue mich unglaublich darauf, den Gästen unseren Ort für jedermann vorzustellen und bin sehr gespannt, wie die Attendorner und Gäste unser einzigartiges Konzept annehmen werden“, blickt Gastronom Stefan Kranz gespannt auf den Tag der Eröffnung. Bis Ende des Jahres stand der Gastronom und studierte Betriebswirt noch als Geschäftsführer im Attendorner Gasthaus in der Innenstadt. Jetzt, nach sieben Jahren, ist es Zeit für etwas Neues.

Innovativ und trotzdem regional

der Gast wird für die Attendorner Restaurant-Szene neue Maßstäbe setzen – das betrifft zum einen das außergewöhnliche Konzept, aber auch die Speisen, die hier aus der Küche ihren Weg zu den Gästen finden. Ganz egal, zu welcher Tageszeit Einheimische und Touristen das neue Stadthallenrestaurant betreten werden: hier wird jede kulinarische Vorliebe bedient, zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen. Der Bar- und Cafébetrieb runden das umfangreiche Angebot ab. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch nicht die Massenabfertigung, sondern ganz klar der Gast.

Im Gast werden Tradition und heimelige Atmosphäre ins Hier und Heute holt. Das spiegeln auf jeden Fall die sowohl gemütliche als auch stylische Inneneinrichtung des Restaurants wider. Darüber hinaus zeigt die Speisekarte das gesamte Spektrum aus regionalen und frischen Zutaten, natürlich auch für Kinder, Vegetarier und Veganer. Im Zentrum stehen Nachhaltigkeit, Regionalität und Genuss. „Um für unsere Gäste zu jedem Zeitpunkt bevorzugter Anlaufpunkt sein zu können, haben wir von Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr und am Wochenende sogar bis 1 Uhr geöffnet“, verrät Kranz. Das geschehe ganz unabhängig von laufenden Veranstaltungen in der Stadthalle, die der Eventgastronom auch weiterhin bewirten wird.

Bodenständige Eröffnung am 2. März 2023

Und weil der Gast zwar innovativ, aber im Herzen schlichtweg bodenständig daherkommt, gibt es am Eröffnungstag auch kein großes Tamtam. „Unsere Gäste sollen uns so kennenlernen, wie wir wirklich sind. Nahbar, kreativ, lecker und selbstverständlich gastfreundlich. Um 17 Uhr öffnen wir daher unsere Türen ganz normal und verwöhnen mit leckeren Speisen aus der Heimat und erfrischenden Getränken. Wir freuen uns jetzt schon auf jeden, der bei uns im neuen Stadthallenrestaurant Gast sein möchte“, kündigt Stefan Kranz an. Er und sein Team begrüßen Besucher entweder in den frisch renovierten Innenräumen oder bald auch gerne auf der neuen Terrasse mit einem unverwechselbaren Blick auf das Sauerland und seine Bergwelt.

Interessierte tragen sich für regelmäßige Updates unter www.dergast.de in den E-Mail-Verteiler ein.

Infokasten: der Gast

o Öffnungszeiten: So-Do 9.00-23.00 Uhr / Fr-Sa von 9.00-1.00 Uhr (während und außerhalb der Hallenveranstaltungen)

o Eröffnungstag: 2. März 2023, ab 17 Uhr, tags darauf ab 9 Uhr

o Täglich durchgehend warme Küche, Frühstückkarte, Kindergerichte, wechselnde Mittagsdeals, vegan und vegetarische Gerichte

o Schon bald: Panorama-Terrasse mit Ausblick

o Nachhaltigkeit und Heimatverbundenheit durch Fokus auf regionale Händler (Attendorner Senfmühle, Atta-Käse, Café Selter, u.v.m.)

o Weiterhin Hallenevents und Festbewirtung in der Stadthalle

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

der Gast GmbH

Herr Stefan Kranz

Breslauer Str. 40

57439 Attendorn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 151 43109704

web ..: https://www.dergast.de

email : hi@dergast.de

Ob zum Frühstück, Lunch oder zum Sonnenuntergang auf ein Glas Wein oder Bier auf unsere Terrasse: Café, Bar oder Restaurant – das ist der Gast.

Bei uns bist Du jederzeit willkommen und kannst unsere ganz besondere Gastfreundlichkeit erleben.

der Gast ist ein Ort der Geselligkeit und Gemütlichkeit mit dem vielleicht besten Spot für einen grandiosen Blick über die Hansestadt Attendorn.

Die regionalen und frischen Gerichte, die kühlen Drinks oder heißen Getränke schmecken einfach nach richtig gutem Leben.

Sei unser Gast!

Pressekontakt:

der Gast GmbH

Herr Stefan Kranz

Breslauer Str. 40

57439 Attendorn

fon ..: +49 (0) 151 43109704

email : hi@dergast.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit dem neuen eWater.Bike auf dem Wasser aktiv Ingenieure leisten Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit – Attraktive Studiengänge suchen Bewerber