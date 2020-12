Der Gipfelstürmer: Glatthaar-Keller-Gründer Joachim Glatthaar veröffentlicht seine Biographie

Schramberg/ Weißenfels/ Simmern. Die Erfolgsgeschichte des Fertigkellerbauers Glatthaar Keller ist eng mit einem Mann verwoben – dem Unternehmensgründer Joachim Glatthaar.

Im Jahr 1980 begab er sich auf eine unternehmerische Reise, die heute, vierzig Jahre später, wahrlich eine internationale Erfolgsstory ist und im Baden-Württembergischen ihren Lauf nahm. Ausdauernder Unternehmer, der Region und den Menschen verbunden, innovativer Kopf – das ist Joachim Glatthaar. Seine Erinnerungen schrieb er in den letzten Monaten auf, jetzt erschien im Verrai-Verlag sein Buch „Joachim Glatthaar Der Gipfelstürmer“.

Mit eigenen Erfahrungen macht Joachim Glatthaar in seinen Geschichten anderen Menschen Mut, ihre Träume zu verwirklichen und an ihre Ziele zu glauben. Mit einem Augenzwinkern berichtet er auch, was Scheitern heißt und welche Lehren er daraus gezogen hat. Nicht nur das Werden und Wachsen des heutigen europäischen Marktführers im Kellerbau erfährt der Leser. Für angehende und erfahrene Unternehmer ist das Buch eine kurzweilige Inspirationsquelle gleichermaßen, macht es doch deutlich, wie man sich Anerkennung als Manager erarbeitet. Im Buch zeigt Glatthaar dem Leser beeindruckend, welche Tugenden es auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer braucht: Leidenschaft, Erfindergeist, Zielstrebigkeit. Und das Glück des Tüchtigen.

„Joachim Glatthaar Der Gipfelstürmer“, ISBN13: 978-3-948342-12-8

www.verrai-verlag.de

Bildquelle: Glatthaar Keller GmbH & Co. KG

Über glatthaar-fertigkeller

Die Firma Glatthaar wurde 1980 von Joachim Glatthaar gegründet. Seither hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Schramberg/ Waldmössingen (Baden – Württemberg) auf die Herstellung und den Bau von Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei auch Planungsleistungen, Statik, Erdarbeiten sowie Projektleitungen.

Die Glatthaar-Gruppe entwickelt Baulösungen für den weltweiten Einsatz auch in schwierigen Einsatzgebieten: Einzigartige Patente und Marken, wie unter anderem das geschützte AquaSafeFAST®- System oder die ThermoSafePLUS® Wand, zeichnen glatthaar-fertigkeller als das innovativste Unternehmen im Bereich Fertigkeller aus und unterstreichen die Marktführerschaft. Aktuell garantiert glatthaar für die exklusiv patentierte ThermoSafe-Wand einen verbesserten U-Wert von acht Prozent. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in seinem Produktportfolio eine kerngedämmte Wand an, die über die herkömmliche Dämmdicke von 12 Zentimetern hinausgeht.

Ressourcenschonende Bausysteme und Abfallvermeidung durch moderne Fertigungsanlagen sowie optimale Logistik und der damit verbundene sparsame Umgang mit Energie ist im Unternehmen gelebtes Selbstverständnis. Daher zeichnen sich die Produkte aus dem Hause Glatthaar durch hohe Umweltorientierung aus. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet in langjährigen Kooperationen mit Instituten, Hochschulen und der Bauindustrie an der Vervollkommnung immer „intelligenterer Keller“ bis hin zu Passivhausqualität. Ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualitätsmaßstäbe bei allen Produkten „Made in Germany“ brachten dem Unternehmen auch gerade deshalb zahlreiche Auszeichnungen ein: z.B. den Creativ Preis, die Wirtschaftsmedaille für herausragende wirtschaftliche Verdienste um die Wirtschaft Baden-Württembergs, TÜV-Zertifizierungen für nachweisbare Bauherrensicherheit, den Sieg im bundesweiten Wettbewerb als Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister mit bester Weiterempfehlungsquote oder die Auszeichnung nach einem FOCUS Money – Test als fairster Fertigkellerhersteller Deutschlands!

Der Unternehmenserfolg basiert auf einer soliden Entwicklung zu einem starken, gesunden mittelständischen Familienunternehmen, das Firmengründer Joachim Glatthaar von einer Ein-Mann-Firma zum europäischen Marktführer für Fertigkeller gemeinsam mit aktuell mehr als 500 Ingenieuren, Betriebswirten, Projektleitern und hochausgebildeten Verwaltungs-, Produktions- und Montagemitarbeitern aufbaute. Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter sind wesentliches Element für den inzwischen 34 -jährigen Erfolg. Die Begeisterungsfähigkeit und hohe Identifikation der Mitarbeiter gründet sich dabei auch auf den Fakt, bei einem Markt- und Innovationsführer tätig zu sein, bei dem eine soziale Unternehmens-Leit-Kultur wesentliches Erfolgsmoment ist.

Glatthaar unterhält Niederlassungen in Österreich, Italien, England, Frankreich und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Österreich, Italien, Großbritannien, Belgien, Frankreich, in die Niederlande und die Schweiz geliefert.



