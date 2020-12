Seminare New Work + Online Lehrgänge

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Techniken brauchst Du für die Arbeitswelt von morgen?

Unsere aktuellen Seminare:

„Agile Unternehmensführung“

„Agilität als Führungskraft sicher umsetzen“

„Compliance-Pflichten im Arbeitszeitrecht“

Buchen Sie Ihr Wunschseminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

Arbeitswelt 4.0 mit Seminare New Work online buchen:

Der Begriff New Work elektrisiert immer mehr Unternehmen. Flachere Hierarchien, mehr Selbstbestimmung, moderne und innovative Bürokonzepte sind Schlagworte, die in der modernen Arbeitswelt angekommen sind. Manche Unternehmen feilen noch an der Umsetzung. Andere Unternehmen haben offene Büro- und Teamkonzepte, flexiblere Arbeitszeiten und bieten Homeoffice-Lösungen an.

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten und Teams führen? Der digitale Change erfasst alle Lebensbereiche. Und welche Rolle übernimmst Du in der Welt der New Work?

Meetings ohne Zeitverschwendung – Wie geht das?

Führungskräfte verbringen pro Woche durchschnittlich 23 Stunden in Meetings. Früher waren es noch weniger als 10 Stunden. Ein enormer Zeitaufwand für alle Beteiligten. Und das sagen Deine Kollegen zur Meeting-Kultur:

65 % sagen, Meetings halten sie von ihrer eigenen Arbeit ab.

71 % halten Meetings für unproduktiv und ineffizient.

64 % finden, Meetings beeinträchtigen konzentriertes Arbeiten.

62 % erklären, Meetings schaffen es nicht, den Zusammenhalt des Teams zu stärken.

Mit agilen Führungstechniken, wie ROTI (Return on time invested) kannst Du solche Rückmeldungen abstellen. Mit Seminare New Work online buchen trainierst Du die aktuellsten agilen Führungstechniken für New Work.

Wir zeigen Dir neue Meeting-Formen für eine bessere Kommunikation im Team. Mit der Architektur des Daily Scrum erarbeiten wir zusammen passgenaue Meeting-Formate für Deine Branche. Und nach Seminare New Work online buchen helfen Dir die S&P Checks und S&P Leitfäden Deinen „Daily Scrum“ direkt in die Führungspraxis umzusetzen.

Einen Überblick über alle Seminare zum Thema New Work sowie viele weitere Informationen erhältst du direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

