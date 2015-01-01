  • Der größte Feind deiner Fruchtbarkeit? Die Zeit

    Bei Kinderwunsch kann früheres Handeln entscheidend sein: Vida Fertility erklärt, warum Zeit, Diagnostik und schneller Zugang zu Behandlungen Optionen offenhalten.

    BildWenn es um Kinderwunsch geht, sprechen viele über Hormone, Lebensstil oder medizinische Voraussetzungen. Doch ein Faktor steht über allem: die Zeit. Sie vergeht leise, aber sie verändert alles. Und für Frauen mit Kinderwunsch kann jeden verlorenen Monat entscheidend sein.

    Warum Zeit der kritische Faktor ist

    Ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit einer Frau allmählich ab, ab 35 deutlich schneller. Was viele nicht bedenken: auch organisatorische Verzögerungen wie Wartelisten, überlastete Gynäkologen oder langwierige Diagnostik kosten wertvolle Zeit. Und genau diese Zeit fehlt später oft.

    Mit zunehmendem Alter sinkt nicht nur die Anzahl der Eizellen, sondern auch deren Qualität. Die Wahrscheinlichkeit, mit den eigenen Eizellen schwanger zu werden, sinkt rapide. Gleichzeitig steigt das Risiko für gynäkologische Probleme wie Myome, Endometriose oder Zysten, die eine Behandlung zusätzlich erschweren können.

    „Viele Patientinnen denken, sie hätten noch Zeit“, berichtet Natasa Tuñon, Koordinatorin für deutschsprachige Patientinnen bei Vida Fertility. „Aber wir sehen es immer wieder: Hätten sie nur sechs Monate früher gehandelt, wären ganz andere Behandlungen möglich gewesen. Viel zu oft höre ich: ‚Hätte ich das früher gewusst‘.“

    Spanien: Schneller Zugang statt monatelanger Warten

    Ein zentraler Vorteil internationaler Kinderwunschzentren wie Vida Fertility ist, dass es keine Wartelisten gibt. Statt Monate auf Termine zu warten oder über mehrere Wochen verstreut einzelne Tests zu machen, entscheiden sich viele deutsche Patientinnen dafür, einfach für einen Tag nach Spanien zu kommen.

    * Warum? Weil sie alles auf einmal erledigen können.
    * Blutuntersuchungen, Ultraschall und Erstberatung an einem Tag
    * Persönliches Kennenlernen der Klinik, des Teams und der behandelnden Ärztin
    * Abgabe der Samenprobe, wenn zutreffend
    * Und oft ein klarer Behandlungsplan innerhalb von 48 Stunden

    Die Zeit, die sie sonst verlieren würden, wird aktiv genutzt. Effizient, stressfrei und medizinisch sinnvoll.

    Keine Eile, aber auch kein Zögern

    Schneller Zugang bedeutet bei Vida Fertility nicht oberflächliche Massenabfertigung. Im Gegenteil. Die Klinik arbeitet im Boutique-Modell mit intensiver persönlicher Betreuung, einem konstanten Ansprechpartner und moderner Technik. Dazu gehören genetische Diagnostik wie PGT-A (oder PID-A) und individuell angepasste Protokolle.

    Die Betreuung erfolgt durch ein Team mit fünf deutschsprachigen Fachkräften, darunter auch die medizinische Leiterin Dr. Katharina Spies. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass echte Aufklärung ohne Druck die beste Entscheidungsmotivation ist“, so Natasa Tuñon. „Aber dafür braucht es den richtigen Moment, und der ist meistens jetzt.“

    Fazit: Wer wartet, verliert Optionen

    Ob IVF mit eigenen Eizellen oder Eizellspende, je früher Klarheit besteht, desto mehr Möglichkeiten stehen offen. In Spanien ist nicht nur der Zugang einfacher, sondern auch das Behandlungsspektrum breiter und rechtlich offener.

    Wer jetzt handelt, bleibt nicht nur emotional stabiler, sondern behält auch die Kontrolle über den eigenen Weg zur Elternschaft.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Vida Fertility Institute S.L.
    Karine Gautron
    Calle Palermo 15 15
    28043 Madrid
    Spanien

    fon ..: 0034 919 29 83 23
    web ..: https://vidafertility.com/de/
    email : contact@vidafertility.com

    Vida Fertility verfolgt einen detaillierten, personalisierten Ansatz für jeden Patienten und konzentriert sich dabei sowohl auf medizinisches Fachwissen als auch auf den Menschen hinter jedem Behandlungsweg. Die Patienten werden in einer herzlichen und unterstützenden Umgebung empfangen, wobei die neueste Technologie in der Reproduktionsmedizin jede Behandlung optimiert. Das Team sorgt dafür, dass sich die Patienten gehört und in sicheren Händen fühlen, und schafft so Vertrauen und Zuversicht während des gesamten Prozesses. Mit konstant hohen Erfolgsraten und eigenen Eizellspenderinnen arbeitet Vida Fertility intensiv mit internationalen Patienten zusammen, die oft nach zuvor gescheiterten Zyklen nach Madrid und Alicante kommen, was die Klinik zu einer Referenz für komplexe Fälle macht. Die Patienten erhalten vom ersten Kontakt bis zur Schwangerschaft eine nahtlose, beruhigende Betreuung in ihrer eigenen Sprache.

    Pressekontakt:

    Vida Fertility Institute
    Frau Karine Gautron
    Calle Palermo 15
    Madrid 28043

    fon ..: 0034623131723
    email : gautron.k@vidafertility.com


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