Der gute Hirte? – Missbrauch in einer Klosterschule der Salesianer

Roland Rondal klagt in „Der gute Hirte?“ die Kirche an und erinnert sich an den Missbrauch, den er selbst durch einen Pater erleben musste.

Das Jahr 2010 ist ein Wendepunkt: Immer mehr Missbrauchsfälle in kirchlichen Institutionen werden in diesem Jahr bekannt. Der Autor Roland Rondal, inzwischen 56, wird plötzlich von seinen eigenen Erinnerungen überrollt, die er fast ein halbes Jahrhundert lang tief in den unzugänglichsten Bereichen seiner Seele verschlossen hatte. In den 1960er Jahren wurde er in einem Heim der Salesianer von einem Pater missbraucht. Es beginnt für ihn eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit, in der es ihm gelingt, seine Geschichte aufzuarbeiten.

In seinem erschütternden Buch „Der gute Hirte?“ klagt er die Kirche an: Bis heute vermögen es die Verantwortlichen nicht, Betroffene und zukünftige Opfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Diskurse der Kirche scheinen nicht geeignet, den sexuellen Missbrauch zu beenden und das Leid der Betroffenen anzuerkennen.

Das autobiografische Buch „Der gute Hirte?“ von Roland Rondal gibt den Lesern einen Einblick in das Leben eines Opfers und zeigt, warum das Thema auch heute noch ein Problem darstellt und von der Kirche unter den Teppich gekehrt wird. Der Autor hat sich für dieses Buch tief in die Finsternisse seiner eigenen Erinnerungen begeben. Er hat nach Erklärungen, Antworten und nach Entschuldigungen gesucht. Was er gefunden hat, teilt er nun mit seinen Lesern. Am Ende des Buchs gibt der Autor anderen potentiellen Opfern zudem einen wichtigen Rat, um ihnen zu zeigen, wie sie mit ihrer Situation umgehen sollten.

