Der Liebesflüchtling – Eine abenteuerliche Liebesgeschichte

Hat eine schwule Liebe in Christoph T. M. Krauses „Der Liebesflüchtling“ nach 40 Jahren eine Chance auf Erfüllung?

Stefans Jugendfreund Haven meldet sich nach 40 Jahren plötzlich bei ihm und bittet ihn, dringend zu ihm zu reisen. Haven war damals nach Alaska ausgewandert, um sich darüber klar zu werden, was er fühlt. Stefan liebte ihn, doch Haven war sich nicht darüber im Klaren, ob er ihn auch liebte – oder gar schwul sein wollte. Es soll eine vorübergehende Auszeit werden. Allerdings kehrt Haven von seiner Reise nach Alaska nie zurück.

Doch nun hat Haven eine wichtige Botschaft für den mittlerweile verheirateten Stefan, die er ihm nur persönlich von Angesicht zu Angesicht mitteilen will. Stefan bricht sofort nach Alaska auf, auch, weil er schon so lange und immer noch auf ein Liebes-Happyend mit Haven hofft. Es wird eine sehr persönliche Abenteuerreise in eine ihm gänzlich fremde Welt, sowohl in sein Inneres, als auch in ein Land mit überwältigender Schönheit und Natur, die ihm auf seinem Weg zu Haven einiges seiner Gefühle zurückspiegelt.

Das, was Haven ihm in dem spannenden Liebesroman „Der Liebesflüchtling“ von Christoph T. M. Krause nach seiner Ankunft eröffnet, wird sein Leben für alle Zeit verändern. Doch ist es die Art Veränderung, auf die er bei seiner Abreise gehofft hatte, oder überrascht Haven Stefan mit einer vollkommen anderen Nachricht? Und was ist mit Stefans Ehemann Michael? Die Leser folgen Stefans Reise mit Spannung und nehmen lernen mehr über seinen Hintergrund, sein Coming Out und sein Leben in der schwulen Szene.

„Der Liebesflüchtling“ von Christoph T. M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35652-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SCHATTENDAME – Fortsetzung der dystopischen Vampir-Romanze