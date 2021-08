SCHATTENDAME – Fortsetzung der dystopischen Vampir-Romanze

Der schwarze Fluch ist in Fabia Mortis‘ „SCHATTENDAME“ ungebrochen und stellt das Leben der Protagonisten mit den unsterblichen Seelen auf den Kopf.

Die Geschichte von der unzüchtigen Maria und dem leichtfertigen Junker Jan geht in der Fortsetzung. „FINSTERBLÜTE – POESIE AUS DEM SCHATTEN“erzählt die Vampir-Romanze weiter. Die Leser lernten im Vorgängerroman die Charaktere in einer verhängnisvollen Handlung, die aus einem Albtraum heraus entstand, kennen und folgten ihrer Reise mit Spannung. Doch die Reise ist noch lange nicht vorbei.

Der Schwarze Fluch ist ungebrochen. Er hat den Tod und viele Jahrhunderte überdauert. In den windumtosten Ruinen einer postapokalyptischen, verstrahlten Wüstenwelt verfolgt ein mysteriöser Rächer gnadenlos die Mörder seiner Schwester. Es sind gefährliche Bestien, Angehörige einer blutdürstigen Rasse, die in den nächtlichen Weiten Jagd auf die letzten Menschen machen. In dieser untergehenden Ära inmitten einer zerstörten Zukunft sucht der rätselhafte Fremde nach der einzigen Frau, die es vermag, den mächtigen Fluch von ihm zu nehmen.

Allerdings hat er in seinen dunkelsten Albträumen nicht damit gerechnet, wem er in dem spannenden Roman „Schattendame“ von Fabia Mortis letztendlich gegenüberstehen würde. Haben Marias und Jans unsterbliche Seelen letzten Endes noch eine Chance auf Erlösung? Wie auch im ersten Band der Reihe, die voller schwarzer Romantik und Poesie steckt, werden die Leser schnell von der dystopischen Handlung in den Bann gezogen und bis zum letzten Kapitel prächtig unterhalten.

„Schattendame“ von Fabia Mortis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35215-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

