Reisefieber – Als Frau allein durch Mexiko und Südamerika – Ein inspirierender Reisebericht

Antonia Ludwig macht sich in „Reisefieber – Als Frau allein durch Mexiko und Südamerika“ auf den Weg gen Süden, um sich selbst zu finden und Lateinamerika zu erkunden.

Die Autorin Antonia Ludwig macht mit ihrem Büro-Dasein von einem auf den anderen Tag Schluss – und begibt sich auf das Abenteuer ihres Lebens. Sie reist im Jahr 2012 für fünf Monate allein durch Lateinamerika, um dem schnelllebigen Alltag in Deutschland den Rücken zu zukehren. Die Reise soll ein echtes Abenteuer werden. Allein der Hinflug nach Mexiko-Stadt ist gebucht.

Die Autorin hat nur einen groben Routenplan durch Mexiko, Peru, Bolivien und Argentinien. Wichtig ist ihr vor allem das langsame Unterwegssein, um Land und Leute intensiv kennen zu lernen. So erfährt sie in Mexiko am Tag der Toten, warum überall gelb-orange Blumen auf dem Friedhof verteilt werden. In Peru bekommt sie am eigenen Leib zu spüren, warum es keine gute Idee ist, gleich nach Ankunft einen Ausflug zum Gletscher der zweithöchsten Bergkette der Erde zu machen. In Argentinien entdeckt sie schließlich ein faszinierendes Getränk, das sie ganz leicht in Kontakt mit Einheimischen kommen lässt. Dabei handelt es sich überraschenderweise sogar um eine ganz und gar legale Genussvariante …

Diese und andere erfrischende Anekdoten stellt Antonia Ludwig den Lesern in „Reisefieber – Als Frau allein durch Mexiko und Südamerika“ in einer unterhaltsamen und erhellenden Lektüre vor. Dabei lässt sie sich anstecken vom Temperament der Latinos, erkundet einzigartige Natur, lernt die Vor- und Nachteile des langsamen Reisens kennen und verliert am Ende beinahe ihr Herz in Argentinien. Mit ihrer direkten und lebenslustigen Art lässt Ludwig die Leser an einzigartigen Erlebnissen als Rucksackreisende teilhaben. Sie möchte vor allem Frauen inspirieren und Mut machen, selbst auf Tour zu gehen und sich dabei (neu) kennen zu lernen. Ihr Buch beinhaltet zudem viele nützliche Tipps zur Reisevorbereitung und spezielle Hinweise für Frauen, die es in die Welt zieht!

„Reisefieber – Als Frau allein durch Mexiko und Südamerika“ von Antonia Ludwig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28472-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

