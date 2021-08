Es ist nicht gut, Wurst in der Sonne liegen zu lassen! – Satirische Betrachtungen

Hermann Oster liefert den Lesern in „Es ist nicht gut, Wurst in der Sonne liegen zu lassen!“ in kurzen Geschichten Antworten auf teils obskure Fragen.

Warum steht John Wayne an der Himmelspforte? Was macht Kapitän Ahab auf der Arche Noah? Warum ist der Urlaub schöner als Weihnachten? Wo findet man Poolisten und Strandisten? Wer geht in den Xinger Club? Ist der eigene Arbeitskollege ein Koloskop? Was macht man mit einem diffusen Krankheitsbild? Wer ist wirklich der mächtigste Mann der Welt? Gibt es eine Optikbereinigungsaktion nach dem Tod? Warum wird Faust von Tell ermordet? Wer diese und andere Antworten sucht, findet sie in diesem umfangreichen Buch voller abwechslungsreicher Kurzgeschichten, in denen es an Satire nicht mangelt.

Die Leser lernen in „Es ist nicht gut, Wurst in der Sonne liegen zu lassen!“ von Hermann Oster z.B. einen Selbstmörder kennen, der von verschiedenen Spaziergängern von seinem Vorhaben abgebracht werden soll – mit ungeahnten, makabren Folgen. In einer anderen Geschichte geht es um etwas, mit dem sich heutzutage die meisten Menschen herum schlagen müssen: Passwörter. Die Geschichten in dieser Sammlung haben abgesehen vom Unterhaltungswert wenig miteinander gemeinsam. Deswegen eignet sich die Sammlung perfekt für Leser, die nach kurzweiliger Unterhaltung für zwischendurch suchen und es gar nicht mögen, wenn sich jede Geschichte gleich anhört.

„Es ist nicht gut, Wurst in der Sonne liegen zu lassen!" von Hermann Oster ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35207-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

