Das Experiment der Galaxiewächter – Fantasievolle Liebesgeschichte

Rosemarie Gürtler vereint in „Das Experiment der Galaxiewächter“ Fantasy, Gegenwart, Vergangenheit, Liebe und das Leben an sich miteinander.

Die Hauptpersonen des neuen Romans „Das Experiment der Galaxiewächter“ von Rosemarie Gürtler sind Anna und Otto. Sie beweisen, dass das „Unmögliche“ geschehen kann, wenn man auf die wahre Liebe trifft. Sie sind dazu in der Lage, unendliche Weiten an Entfernungen zu überwinden, um ihre Ziele und sich selbst zu finden. Neben einer romantischen Geschichte beinhaltet das Buch jedoch auch viele Koch- und Backrezepte mit Anleitungen, die schon seit vielen Jahren in der Familie der Autorin Anwendung finden. Das Buch versteckt in seiner Handlung auch einen kleinen Reiseführer durch Bremen und Bremerhaven. Ein großes Thema des Romans ist das größte Problem und die größte Herausforderung der heutigen Zeit: die Rettung des Planeten Erde.

Der kurzweilige und anregende Roman „Das Experiment der Galaxiewächter“ von Rosemarie Gürtler ist ein ganz anderes Buch, das die Grenzen zwischen Genres vermischt. Lassen Sie sich beim Aufschlagen des Buchs darauf ein, überrascht und zum Nachdenken und Umdenken gebracht zu werden.

Die 73 Jahre alte Autorin Rosemarie Gürtler hatte bereits seit ihrer Schulzeit immer den Wunsch gehegt, Bücher zu schreiben. Doch das Leben ließ ihr nie Zeit dafür. Erst im Alter fing sie in ihren Gedanken an, ihre Träume endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Zum Glück! Denn wir Leser können nun das Resultat ihrer schlaflosen Nächte genießen.

„Das Experiment der Galaxiewächter" von Rosemarie Gürtler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33893-7 zu bestellen.

