Der Hüpfburgensong – Spring mit Steffi4Kids ins Glück

Ein neues Projekt geht an den Start

Juhuuu, es ist soweit: Der 1. Song von Steffi4Kids wird am 25. April veröffentlicht. Tauche ein in die Welt der Hüpfburgen und erlebe spannende Abenteuer: Ob Piratenschiff, Unterwasserwelt, Haiparcour oder Dschungelsafari – der „Hüpfburgensong“ liefert den passenden Sound für kleine und große Abenteurer.

„Bis zum Himmel hoch hinaus, volle Kraft voraus“ heißt es in dem Song, der Kinderträume wahr werden lässt. Da sind Spaß und gute Laune garantiert.

Der Text und die Komposition stammen aus der Feder der Hamburger Sängerin und Songwriterin Steffi Fester, die den Song auch selbst produziert hat. Das Mixing & Mastering hat Thomas Körber von Sounddesign Göttingen übernommen.

Mit ihrem Steffi4Kids-Programm verzaubert die Sängerin nun auch kleine Entdecker. Steffi4Kids steht für neue und zeitgemäße Musik für Kinder, die sie auf einzigartige Weise zum Leben erweckt.

Der Song ist in Kooperation mit dem Hüpfburgenland Tropical Island und Jurassic Island entstanden.

Ein Song, der kleine und große Herzen höher schlagen lässt, mit Ohrwurmalarm.

Text & Musik: Steffi Fester

Produktion: Steffi Fester

Mixing & Mastering: Thomas Körber / Sounddesign Göttingen

Label und Labelcode: Songs for Life, LC 101930

ISCR: DEYX82250375

Artwork: Steffi Fester

Veröffentlichung: 25.04.2025

Quelle: Büro Steffi Fester/ Steffi4Kids

