Das sind unsere Lieder – die musikalische Revue von Denise Blum

Eine Erinnerung an die musikalische Vergangenheit

Denise Blum – Das sind unsere Lieder 03:16 Minuten

Musik: Hannes Marold, Text: Denise Blum

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix, Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC-Nr.: ATKC82500003

EAN 9008798700226 / MPN EAN 9705350812921

VÖ-Datum: 25.04.2025

Pressetext: Denise Blum

„Das sind unsere Lieder“ ist ein biografischer Song voller Lebensfreude Mit ihrem neuesten Hit „Das sind unsere Lieder“ präsentiert uns die Sängerin Denise Blum einen mitreißenden Song, der uns an die unvergesslichen Momente unseres Lebens entführt. Dieser Song vereint die schönsten Elemente aus verschiedenen bekannten Schlagersongs zu einem einzigartigen Klangteppich. Die eingängige Melodie und der mitreißende Refrain laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Die Kraft der Musik ist es, die jedem von uns an persönliche Erlebnisse teilhaben lässt und ein Stück unserer eigenen Geschichte erzählt. Mit dem positiven Lebensgefühl möchte die Sängerin nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren. Die Botschaft des Songs ist ganz klar. Musik ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, sie begleitet uns auf jedem Schritt und lässt uns die schönsten Erinnerungen lebendig werden.

Interessant ist auch die kleine Geschichte hinter „Das sind unsere Lieder“. Denn zur Entstehung des Songs rief die Sängerin dazu einfach ihre Freunde auf, mit der bitte, ihr mitzuteilen, mit welchen Liedern sie sich mit ihr verbunden fühlen. Nicht nur die Freunde kennen solche Songs, sondern jeder von uns hat solche Lieder mit dem er etwas verbindet. Durch ihre Freunde wurde die Sängerin zu diesem Text inspiriert, den sie selbst geschrieben hat und spiegelt die persönlichen Geschichten wider, die durch Musik entstehen kann. Die eingängige Melodie des Komponisten Hannes Marold und die Lyrik machen diesen Song zu einem echten Highlight. Ein absoluter bravouröser Song was uns da erneut aus dem Hause Schlagerhimmel präsentiert wird.

Quelle: Büro Denise Blum

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

