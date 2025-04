Der kleine Bruder des Goldes wird noch wachsen

Rund 34 US-Dollar kostet die Feinunze Silber derzeit. Aber da dürfte noch großes Potenzial nach oben sein.

Dass Silber im Schatten des großen Bruders Gold steht, ist nicht gerechtfertigt. 2011 erreichte der Silberpreis ein Hoch bei 44,25 US-Dollar je Unze. Jetzt könnte eine Aufholjagd für das Edelmetall starten. Da ist einmal die Saisonalität. Von Januar und besonders von Ende März bis Mitte April entwickelt sich der Silberpreis in der Regel stark. In den vergangenen zehn Jahren konnte in dieser Zeitspanne ein durchschnittlicher Gewinn von mehr als sechs Prozent eingefahren werden. Meist folgt eine Korrektur bis Juni, bis dann der Preis bis Jahresende wieder nach oben tendiert.

Das Gold-Silber-Verhältnis ist mit rund 90 (also für 90 Silberunzen erhält man eine Unze Gold) sehr hoch. Denn im Schnitt liegt es bei rund 70. Dies spricht für eine Unterbewertung beim Silber. Der Silberpreis folgt meist dem Goldpreis, was ebenfalls für höhere Silberpreise spricht. Dazu kommt das auch für dieses Jahr erwartete Angebotsdefizit – immerhin zum fünften Mal in Folge laut dem Silver Institute. Anders als Gold ist der kleine Bruder mehr von Preisschwankungen betroffen. Denn das Edelmetall ist von der industriellen Nachfrage abhängig. Doch Silber ist ein bedeutender Rohstoff für viele Zukunftsbereiche.

Es ist essenziell in Hightech-Bereichen, glänzt in der Elektronikindustrie mit seiner elektrischen Leitfähigkeit. Ein großer Verbraucher ist der Solarbereich sowie die boomende Elektromobilität, die deutlich mehr Silber verschlingt, als der Sektor der Verbrenner braucht. Auch Windräder, der Medizinbereich und der Bereich künstliche Intelligenz sind auf Silber angewiesen. Bevor also der Silberpreis zum Sprung ansetzt, sollten sich Investoren mit Silberunternehmen wie beispielsweise Endeavour Silver oder Discovery Silver auseinandersetzen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – ist bereits ein mittelgroßer Edelmetallproduzent und besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden. Das Terronera-Projekt nähert sich der Fertigstellung.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko. Das Cordero-Projekt gehört zu den weltweit größten Silberressourcen mit einer Reserve von mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft Newmonts Porcupine-Mine, setzt damit auch auf Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Update zum Vicuña-Bezirk: Schürfgrabenergebnisse heben überzeugende Kupfer- und Goldbohrziele bei Cruz del Sur und Stockwork Hills hervor