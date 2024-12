Der Kupferpreis scheint das Schlimmste überwunden zu haben

Wie immer richten sich die Blicke bezüglich der Entwicklung der Kupferpreise auf China.

Im Mai kostete die Tonne Kupfer deutlich mehr als 10.000 US-Dollar. Dann ging der Preis einige Monate steil bergab, der Grund waren Überkapazitäten. Denn da China der wichtigste Kupfernachfrager weltweit ist, hat sich die anhaltende Krise im Immobiliensektor ausgewirkt. Und auch die chinesische Wirtschaft schwächelt. Dann ergaben sich wieder preissteigende Tendenzen. Aktuell konnte der Preis für das rötliche Metall die 9.000 US-Dollar-Marke überspringen. Metalle allgemein legen zu, denn China lockert seine Goldpolitik. Nicht nur Kupfer, auch Zink und Eisenerz haben sich preislich erholt. Laut Chinas Politbüro müssen eine proaktivere Finanzpolitik und eine moderat lockere Geldpolitik umgesetzt werden. Der Konsum müsse angekurbelt werden und die Inlandsnachfrage muss gesteigert werden.

Rund 25 Prozent der Kupfernachfrage macht der chinesische Immobilienbereich aus. So stieg jetzt auch der globale Composite PMI-Index auf 52,4, weil China, die USA und Indien eine positive Dynamik anzeigen. In Indien ist das Wirtschaftswachstum besonders positiv. Der PMI (Purchasing Managers Index) gilt als der wichtigste und verlässlichste Frühindikator für wirtschaftliche Aktivitäten. In Europa kämpft man darum den wirtschaftlichen Niedergang aufzuhalten. In China gehen Metallhändler von einer Erholung aus, wobei die chinesische Regierung dies vielleicht noch nicht so veröffentlicht, da noch auf die Aktionen des neuen US-Präsidenten Trump gewartet wird.

Neben dem chinesischen Kupferbedarf hängt der Kupferpreis von der Nachfrage nach erneuerbaren Energien ab, damit von Solarmodulen, Windturbinen und Elektrofahrzeugen, denn sie alle verbrauchen immer mehr Kupfer, denn es sind wachsende Bereiche. Zu den aussichtsreichen Bergbaugesellschaften, die neben dem Anlegerliebling Gold auch Kupfer in ihren Projekten besitzen, gehören Meridian Mining und U.S. GoldMining.

Die Minen von Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – in Brasilien verfügen über Gold, Silber, Kupfer und Zink. Die Lagerstätte Cabaçal in Argentinien überzeugt mit einer sehr guten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Gold und Kupfer besitzt U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Die Mineralressourcenschätzung ist äußerst erfreulich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Die Magie des Winters: Entdecken Sie die Liebe mit der Partnervermittlungsagentur ‚Dein Glücksfall'“ Brixton Metals macht neue Goldentdeckung!