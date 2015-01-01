  • Der Lack ist ab? Lackiererei Rotärmel verhilft in Aachen zu neuem Glanz

    Lackschaden? Die Rotärmel GmbH in Aachen bringt Ihr Fahrzeug mit modernster Technik und Karosserie-Know-how wieder zum Strahlen – auch bei E-Autos. Schnell, zuverlässig, fachgerecht.

    Neuer Glanz für Ihr Fahrzeug – Lackiererei Rotärmel in Aachen überzeugt mit Qualität und Erfahrung

    In Deutschland ist das Auto weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel – es ist Ausdruck von Lebensgefühl, Stil und Individualität. Entsprechend groß ist das Bedürfnis, das Fahrzeug nicht nur funktional, sondern auch optisch in einwandfreiem Zustand zu halten. Regelmäßige Wartungen, Inspektionen und gründliche Pflege sind für viele Autobesitzer selbstverständlich. Doch trotz aller Vorsicht bleibt ein Lackschaden manchmal nicht aus – sei es durch Steinschlag, Parkrempler oder andere kleine Unfälle.

    Wenn der Lack beschädigt ist, sind Ärger und Unsicherheit oft groß. Wie hoch sind die Kosten? Wie lange dauert die Reparatur? Wird der Schaden überhaupt vollständig behoben? Im Raum Aachen sorgt die Lackiererei Rotärmel GmbH dafür, dass solche Sorgen schnell der Vergangenheit angehören. Mit fachlicher Kompetenz, moderner Technik und einem hohen Qualitätsanspruch bringt das Team Fahrzeuge verschiedenster Marken und Modelle wieder zum Strahlen – zuverlässig, schnell und mit sichtbarem Erfolg.

    Karosseriebau und Lackiererei aus einer Hand

    Ein echter Vorteil der Rotärmel GmbH: Der Betrieb vereint Karosseriebau und Lackiererei unter einem Dach. Sollte der Schaden tiefer gehen als nur bis zur Lackoberfläche, kümmern sich speziell ausgebildete Fachkräfte um die Instandsetzung der Karosseriestruktur. Erst danach erfolgt die professionelle Lackierung in der firmeneigenen Werkstatt – passgenau, langlebig und optisch perfekt abgestimmt. Dank dieser engen Zusammenarbeit aller Bereiche erhält der Kunde ein rundum stimmiges Ergebnis aus einer Hand.

    Zukunftsorientiert: Auch E-Autos in besten Händen

    Ein besonderes Merkmal der Rotärmel GmbH ist die Spezialisierung auf Elektrofahrzeuge. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung der Elektromobilität hat sich der Betrieb frühzeitig darauf eingestellt, auch E-Autos fachgerecht zu reparieren und zu lackieren. Dies erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich Hochvolttechnik und Karosseriestrukturen – Kompetenzen, die das Team gezielt aufgebaut hat.

    Service, der überzeugt – auch über Aachen hinaus

    Die günstige Lage im Gewerbepark Brand 10 in Aachen macht den Betrieb auch aus den umliegenden Städten schnell erreichbar. Noch kundenfreundlicher wird das Angebot durch den praktischen Bring- und Holservice, der insbesondere Berufstätigen viel Zeit spart. Dank dieser Kombination aus handwerklicher Qualität, kundenorientiertem Service und technischer Ausstattung hat sich die Lackiererei Rotärmel längst einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet.

    Das Leistungsspektrum im Überblick:

    – Unfallinstandsetzung
    – Smart-Repair für kleine Schäden
    – Fachgerechte Arbeiten an E-Autos
    – Komplett- und Teillackierungen
    – Hol- und Bringservice
    – Und vieles mehr

    Wer im Raum Aachen eine Lackiererei sucht, die modernes Know-how mit traditionellem Handwerk verbindet, ist bei der Rotärmel GmbH in besten Händen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen
    Deutschland

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

