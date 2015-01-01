Perfekt kalibriert. Sicher unterwegs. Ihre Experten für Fahrassistenzsysteme in Aachen

Sicher fahren dank präziser Kalibrierung: Die Rotärmel GmbH in Aachen prüft und wartet Ihre Fahrassistenzsysteme fachgerecht – für maximale Sicherheit, Komfort und den Erhalt der Herstellergarantie.

Fahrassistenzsysteme in Aachen: Präzise kalibriert – sicher ans Ziel

Moderne Fahrzeuge sind längst mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie sind intelligente Begleiter, die aktiv zur Sicherheit und zum Fahrkomfort beitragen. Besonders Fahrassistenzsysteme spielen hierbei eine zentrale Rolle: Automatische Notbremsungen, Spurhalteassistenten oder Einparkhilfen greifen in entscheidenden Momenten ein und können Unfälle verhindern. Damit diese Systeme jedoch zuverlässig funktionieren, müssen sie regelmäßig überprüft, exakt kalibriert und fachgerecht gewartet werden.

Die Rotärmel GmbH in Aachen bietet genau diesen Service – professionell, markenunabhängig und mit modernster Technik. Dank präziser Diagnosesysteme stellen wir sicher, dass sämtliche Komponenten Ihres Fahrzeugs perfekt miteinander harmonieren und die Sicherheitssysteme exakt so arbeiten, wie es der Hersteller vorgesehen hat. Gleichzeitig bleibt durch die fachgerechte Kalibrierung auch Ihre Herstellergarantie erhalten.

Warum Kalibrierung entscheidend für Ihre Sicherheit ist

Fahrerassistenzsysteme greifen gezielt in kritische Fahrsituationen ein. Eine fehlerhafte Einstellung kann im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben – etwa wenn der Notbremsassistent zu spät reagiert oder der Spurhalteassistent nicht korrekt arbeitet. Um das zu vermeiden, setzen wir auf langjährige Erfahrung, kontinuierliche Schulung und präzise Messtechnik.

In unserer inhabergeführten Werkstatt profitieren Sie von:

– umfassendem Know-how im Umgang mit modernen Assistenzsystemen

– aktueller Diagnosetechnik und Kalibrierungsgeräten

– fairen, transparenten Preisen

– schneller Terminvergabe und persönlicher Beratung

– Unser Leistungsspektrum – individuell, zuverlässig, sicher

Wir betreuen nahezu alle gängigen Assistenzsysteme, darunter:

– ABS, ESP, ASR

– Notbremsassistenten

– Berganfahr- und Bergabfahrhilfen

– adaptive Tempomaten

– Spurhalteassistenten und Müdigkeitserkennung

– Parkassistenzsysteme

Unser Team prüft, kalibriert und repariert diese Systeme sorgfältig – mit dem klaren Ziel, Ihre Fahrsicherheit zu maximieren und den Komfort Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Technisch auf dem neuesten Stand – für jedes Fahrzeugmodell

Die zunehmende Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen in modernen Fahrzeugen zeigt, wie wichtig professionelle Kalibrierung geworden ist. Laut aktueller DEKRA-Auswertung gehört die Parkassistenz mit einem Anteil von 62 % zu den am häufigsten genutzten Systemen – und genau hier besteht der größte Kalibrierungsbedarf. Auch Notbremsassistenten (38 %), Müdigkeitserkennung (37 %) und Spurhalteassistenten (32 %) erfordern regelmäßige Kontrolle.

Die Rotärmel GmbH in Aachen ist technisch so aufgestellt, dass wir sowohl weit verbreitete als auch komplexe Sensortechniken zuverlässig prüfen können. Unsere moderne Messtechnik erlaubt eine exakte Ausrichtung und Einstellung sämtlicher Kameras, Sensoren und Steuergeräte – für maximale Sicherheit im Straßenverkehr.

Ihr Vorteil mit Rotärmel: Qualität und Sicherheit aus einer Hand

Unser Anspruch ist es, Fahrzeuge nicht nur optisch in Bestform zu bringen, sondern auch sicherheitstechnisch. Als Experten für Karosserie, Lack und Fahrassistenzsysteme vereinen wir Handwerk, Technik und Service unter einem Dach. Ob nach einem Unfall oder zur turnusmäßigen Überprüfung – wir sorgen dafür, dass Ihr Auto Sie zuverlässig und sicher unterstützt.

