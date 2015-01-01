  • Perfekt kalibriert. Sicher unterwegs. Ihre Experten für Fahrassistenzsysteme in Aachen

    Sicher fahren dank präziser Kalibrierung: Die Rotärmel GmbH in Aachen prüft und wartet Ihre Fahrassistenzsysteme fachgerecht – für maximale Sicherheit, Komfort und den Erhalt der Herstellergarantie.

    Fahrassistenzsysteme in Aachen: Präzise kalibriert – sicher ans Ziel

    Moderne Fahrzeuge sind längst mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie sind intelligente Begleiter, die aktiv zur Sicherheit und zum Fahrkomfort beitragen. Besonders Fahrassistenzsysteme spielen hierbei eine zentrale Rolle: Automatische Notbremsungen, Spurhalteassistenten oder Einparkhilfen greifen in entscheidenden Momenten ein und können Unfälle verhindern. Damit diese Systeme jedoch zuverlässig funktionieren, müssen sie regelmäßig überprüft, exakt kalibriert und fachgerecht gewartet werden.

    Die Rotärmel GmbH in Aachen bietet genau diesen Service – professionell, markenunabhängig und mit modernster Technik. Dank präziser Diagnosesysteme stellen wir sicher, dass sämtliche Komponenten Ihres Fahrzeugs perfekt miteinander harmonieren und die Sicherheitssysteme exakt so arbeiten, wie es der Hersteller vorgesehen hat. Gleichzeitig bleibt durch die fachgerechte Kalibrierung auch Ihre Herstellergarantie erhalten.

    Warum Kalibrierung entscheidend für Ihre Sicherheit ist

    Fahrerassistenzsysteme greifen gezielt in kritische Fahrsituationen ein. Eine fehlerhafte Einstellung kann im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben – etwa wenn der Notbremsassistent zu spät reagiert oder der Spurhalteassistent nicht korrekt arbeitet. Um das zu vermeiden, setzen wir auf langjährige Erfahrung, kontinuierliche Schulung und präzise Messtechnik.

    In unserer inhabergeführten Werkstatt profitieren Sie von:

    – umfassendem Know-how im Umgang mit modernen Assistenzsystemen
    – aktueller Diagnosetechnik und Kalibrierungsgeräten
    – fairen, transparenten Preisen
    – schneller Terminvergabe und persönlicher Beratung
    – Unser Leistungsspektrum – individuell, zuverlässig, sicher

    Wir betreuen nahezu alle gängigen Assistenzsysteme, darunter:

    – ABS, ESP, ASR
    – Notbremsassistenten
    – Berganfahr- und Bergabfahrhilfen
    – adaptive Tempomaten
    – Spurhalteassistenten und Müdigkeitserkennung
    – Parkassistenzsysteme

    Unser Team prüft, kalibriert und repariert diese Systeme sorgfältig – mit dem klaren Ziel, Ihre Fahrsicherheit zu maximieren und den Komfort Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

    Technisch auf dem neuesten Stand – für jedes Fahrzeugmodell

    Die zunehmende Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen in modernen Fahrzeugen zeigt, wie wichtig professionelle Kalibrierung geworden ist. Laut aktueller DEKRA-Auswertung gehört die Parkassistenz mit einem Anteil von 62 % zu den am häufigsten genutzten Systemen – und genau hier besteht der größte Kalibrierungsbedarf. Auch Notbremsassistenten (38 %), Müdigkeitserkennung (37 %) und Spurhalteassistenten (32 %) erfordern regelmäßige Kontrolle.

    Die Rotärmel GmbH in Aachen ist technisch so aufgestellt, dass wir sowohl weit verbreitete als auch komplexe Sensortechniken zuverlässig prüfen können. Unsere moderne Messtechnik erlaubt eine exakte Ausrichtung und Einstellung sämtlicher Kameras, Sensoren und Steuergeräte – für maximale Sicherheit im Straßenverkehr.

    Ihr Vorteil mit Rotärmel: Qualität und Sicherheit aus einer Hand

    Unser Anspruch ist es, Fahrzeuge nicht nur optisch in Bestform zu bringen, sondern auch sicherheitstechnisch. Als Experten für Karosserie, Lack und Fahrassistenzsysteme vereinen wir Handwerk, Technik und Service unter einem Dach. Ob nach einem Unfall oder zur turnusmäßigen Überprüfung – wir sorgen dafür, dass Ihr Auto Sie zuverlässig und sicher unterstützt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen
    Deutschland

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Im digitalen Ortsnetz sicher unterwegs
      EMH startet mit Partnerunternehmen deutschlandweite Roadshow für Energieversorger...

    2. Rotärmel GmbH – Ihre Karosserie- und Lackexperten aus Aachen
      Perfekter Lack, makellose Karosserie: Die Rotärmel GmbH in Aachen steht seit 1950 für Qualität, Top-Service und langjährige Garantie - Ihr Auto ist hier bestens aufgehoben....

    3. Weltweit sicher unterwegs – Reisesicherheit für Servicetechniker und alle anderen Weltreisenden
      Mit "Weltweit sicher unterwegs" richtet sich Kundri Böhmer-Bauer an alle, die beruflich und privat viel unterwegs sind und zeigt, wie man Gefahren auf Reisen minimieren oder vermeiden kann....

    4. Der Lack ist ab? Lackiererei Rotärmel verhilft in Aachen zu neuem Glanz
      Lackschaden? Die Rotärmel GmbH in Aachen bringt Ihr Fahrzeug mit modernster Technik und Karosserie-Know-how wieder zum Strahlen - auch bei E-Autos. Schnell, zuverlässig, fachgerecht....

    5. Neue Farbe, neuer Glanz – Lackierungen vom Profi in Aachen
      Kratzer im Lack? Die Rotärmel GmbH in Aachen bringt Ihr Fahrzeug mit präziser Lackierung und fairen Preisen wieder zum Glänzen - für Pkw, Transporter und Motorräder. Schnell, hochwertig, individuell....

    6. Spezialisten für den Wohnungsverkauf in Aachen
      Ob Globalverkauf oder Veräußerung einzelner Einheiten - die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH übernehmen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.