  • Rotärmel GmbH – Ihre Karosserie- und Lackexperten aus Aachen

    Perfekter Lack, makellose Karosserie: Die Rotärmel GmbH in Aachen steht seit 1950 für Qualität, Top-Service und langjährige Garantie – Ihr Auto ist hier bestens aufgehoben.

    Jedes Fahrzeug erzählt seine eigene Geschichte – und genau darin liegt der Anspruch der Rotärmel GmbH: Individualität und Qualität sichtbar zu machen. Eine hochwertige Lackierung ist mehr als nur ein Schutz – sie ist Ausdruck, Stil und Wertigkeit. Die erfahrene Lackiererei und Karosseriewerkstatt in Aachen bietet ein breites Leistungsspektrum und überzeugt mit Fachkompetenz, Präzision und Kundenorientierung.

    Der Traditionsbetrieb besteht seit 1950 und wird seit 2010 von Alexander Rotärmel mit großer Leidenschaft und technischem Know-how geführt. Als ausgebildeter Karosserie- und Fahrzeugbaumeister sowie Autoliebhaber führt er das Unternehmen in zweiter Generation. Im Mittelpunkt stehen für ihn: exzellente Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und höchste Qualitätsstandards. Das eingespielte Team aus qualifizierten Fachkräften und der Einsatz modernster Technik machen die Rotärmel GmbH zur ersten Adresse für Karosserie- und Lackarbeiten in Aachen.

    Fachgerechte Reparaturen – inklusive Herstellergarantie

    Ein großer Vorteil: Die Werkstatt arbeitet streng nach Herstellervorgaben. Dadurch bleibt die Herstellergarantie vollständig erhalten – ein entscheidender Faktor für viele Kunden. Ob Rahmenrichtarbeiten, Aluminium-Instandsetzung oder Effektlackierungen – bei Rotärmel wird jedes Fahrzeug mit größter Sorgfalt behandelt. Auch die hygienische Wartung von Klimaanlagen gehört zum umfangreichen Service.

    Verlässlicher Service und garantierte Qualität

    Das Team setzt auf maximale Transparenz: Kunden werden umfassend beraten, erhalten eine klare Kostenübersicht und realistische Terminangaben. Auch bei der Schadensabwicklung hilft die elektronische Kalkulation, um Prozesse zu vereinfachen. Als zusätzlichen Service bietet Rotärmel einen Werkstattersatzwagen und ist im Notfall rund um die Uhr erreichbar.

    Ein weiterer Pluspunkt: Die Rotärmel GmbH gewährt auf Reparaturen eine Garantie von fünf Jahren – auf Lackierarbeiten sogar beeindruckende 30 Jahre. Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz moderner, umweltschonender Technologien leistet das Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

    Vielfältige Leistungen für jedes Fahrzeug

    Das Leistungsspektrum der Lackiererei in Aachen ist breit gefächert:

    – Ausbeulen ohne Lackieren
    – Zeitwertgerechte Reparaturen
    – Aluminium-Instandsetzung
    – Industrielackierungen
    – Oldtimer- und Motorradlackierung
    – Elektronische Achsvermessung
    – Professionelle Fahrzeugaufbereitung
    – Werkstattersatzwagen / Mietwagen
    – Reparaturfinanzierung
    – Und vieles mehr

    Wer höchste Ansprüche an Karosserie, Lack und Kundenservice stellt, ist bei der Rotärmel GmbH bestens aufgehoben. Hier trifft Handwerk auf Herzblut – und das seit über 70 Jahren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen
    Deutschland

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ihr Immobilienmakler in Aachen: Mahis & Müller Immobilien GmbH
      Familienunternehmen bietet umfassende Expertise für alle Immobiliengeschäfte...

    2. Das ADAC Reisebüro in Aachen
      Im Herzen von Aachen bietet das ADAC Reisebüro Reisebegeisterten einen erstklassigen Service, der weit über das Gewöhnliche hinausgeht....

    3. Spezialisten für den Wohnungsverkauf in Aachen
      Ob Globalverkauf oder Veräußerung einzelner Einheiten - die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH übernehmen...

    4. Geschickt das Mehrfamilienhaus in Aachen oder der Region verkaufen
      Die Makler der Mahis & Müller Immobilien GmbH bieten umfassenden Service bei der Veräußerung...

    5. Haus effektiv verkaufen in Aachen
      Die Experten der Mahis & Müller Immobilien GmbH sorgen für eine reibungslose Abwicklung...

    6. Entsorgen Sie Ihren Computerschrott in Aachen schnell und umweltfreundlich mit ProCoReX!
      Profitieren Sie von der schnellen und umweltfreundlichen Computer-Schrottentsorgung in Aachen! Vertrauen Sie auf ProCoReX für eine nachhaltige Lösung!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.