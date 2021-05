Der Letzte Beobachter EcHt Jetzt! – Spirituelle Belletristik

Die Protagonistin in Eugenia Marankes „Der Letzte Beobachter EcHt Jetzt!“ sucht nach ihrem wahren Ich, doch auf der Suche kommt zur Freude der Leser alles anders als geplant.

Die Ich-Erzählerin dieser Geschichte ist eine Närrin, wie sie im Buche steht. Trotz ihres kunterbunten Theaterlebens bemerkt sie, dass sie nur noch To-Do-Listen abarbeitet. So kann das nicht weitergehen, denn das Glück kann man auf diese Weise bestimmt nicht finden. Sie beschließt also, ihr Leben vollkommen auf den Kopf zu stellen. Sie verlässt das Hamsterrad und begibt sich ernsthaft und mit all ihrem Humor auf die Suche nach dem wahren Ich. Schnell kommt sie darauf, dass sie es nur im Jetzt finden kann. Was bietet sich als Suchscheinwerfer also besser an als die Meditation? Sie meditiert eifrig, erst im Wohnzimmer, dann im Alltag und erlangt tiefe Erkenntnisse über den Bewusstseins-Raum, das Denken und den Glaubenspattex.

Es findet im Verlauf des unterhaltsamen und zugleich inspirierenden Buch „Der Letzte Beobachter EcHt Jetzt!“ von Eugenia Maranke eine Selbstheirat statt, die Weisheiten werden mit Löffeln gefressen und am Thron der Effizienzeminenz wird gesägt. Die Protagonistin entdeckt „die Stimme“ und Gedankensphären, die sich als „Ich“ tarnen: den inneren Kritiker, den inneren Antreiber und das innere Kind. Erleuchtung scheint das Ziel zu sein, doch dann kommt der letzte Beobachter ins Spiel und alles wird anders als gedacht.

„Der Letzte Beobachter EcHt Jetzt!" von Eugenia Maranke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22945-7 zu bestellen.

