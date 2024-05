Der Lithiummarkt

Der Bedarf an Batterien für Elektroautos wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Damit steigt auch die Lithiumnachfrage.

Prognosen gehen von einem Bedarf von zirka 3.000 Gigawattstunden im Jahr 2030 aus, auf jeden Fall ein rasantes Wachstum. 2022 befand sich der Lithiummarkt in einem Defizit. 2023 dann gab es einen deutlichen Lithium-Überschuss, was die Preise fallen ließ. Nun scheinen sich die Lager in den nachgelagerten Bereichen wieder zu leeren. Dazu kommen Minenkürzungen, was den Preis für Lithium jetzt wieder nach oben hievt. Laut Prognosen soll das Lithiumangebot aus den Minen von 2023 bis 2028 um gut 16 Prozent pro Jahr nach oben gehen. Gleichzeitig wird für die Nachfrage ein jährliches Wachstum von mehr als 19 Prozent prognostiziert. Also soll es in einigen Jahren wieder zu einem Lithiumdefizit kommen.

In US-Dollar ausgedrückt soll sich der Lithiummarkt von zirka 22 Milliarden im Jahr 2023 auf etwa 134 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 vergrößern. Der Siegeszug der Elektrofahrzeuge ist nicht aufzuhalten. So geht beispielsweise der Stellantis-Chef von Europa, Uwe Hochgeschurtz, davon aus, dass ab 2030 der viertgrößte Autokonzern der Erde ab 2030 nur noch Elektrofahrzeuge verkaufen wird. Ein großer deutscher Autobauer will ab 2027 ein Elektrofahrzeug um die 20.000 Euro anbieten.

Aber auch in die Wasserstoffindustrie wird investiert. Sieben EU-Staaten, darunter Deutschland, fördern diesen Industriezweig mit 1,4 Milliarden Euro. 13 verschiedene Projekte sollen mit dem Geld gefördert werden. Dazu kommen noch private Investitionen. Da geht es zum Beispiel um Hochleistungs-Brennstoffzellentechnologie für Schiffe und Züge oder Wasserstofftanks, die speziell in Flugzeuge eingebaut werden sollen. Wasserstoff, besonders der grüne, ist ein Hoffnungsträger in Sachen Energiewende.

Mit dem Blick auf Batteriemetalle und Lithium erweitert Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – sein Geschäftsfeld. Das Unternehmen produziert Gold und PGM-Metalle in den USA und in Südafrika.

Ganz dem Rohstoff Lithium verschrieben hat sich Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/ – mit seinen Projekten in den Provinzen Quebec, Ontario, Manitoba und Saskatchewan.

